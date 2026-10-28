El Gobierno anticipó que seguirá subiendo la tarifa de luz en año electoral

La secretaria de Energía, María Tettamanti, aseguró que el año electoral no modificará la política tarifaria del Gobierno de Javier Milei. Lo dijo a pocos días de la renuncia de Daniel González, el funcionario que condujo el reordenamiento de los subsidios, y ratificó que la recuperación de las tarifas hacia su nivel óptimo seguirá siendo gradual.

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"No vamos a empezar con medidas demagógicas"

Durante su participación en el AHK Forum 2026, el evento anual de la Cámara de Industria y Comercio Argentino-Alemana, Tettamanti fue categórica sobre el rumbo de la cartera: "No porque venga un año electoral vamos a empezar con medidas demagógicas o con populismo; nosotros creemos que el sector privado tiene que invertir y la ciudadanía argentina va a elegir ese rumbo".

Según explicó, la salida del secretario de Coordinación de Energía y Minería no alterará la brújula de la cartera.

Qué dijo sobre las tarifas de luz y gas

Consultada sobre el esquema tarifario, la funcionaria indicó que, tras las revisiones de las transportistas y distribuidoras, "ya se estableció cuál es la tarifa". Agregó que "esa recuperación hacia el nivel óptimo se está haciendo muy gradualmente".

Las declaraciones llegaron a días de la salida de Daniel González, quien estuvo al frente del reordenamiento de los subsidios en las tarifas de energía y presidió el comité evaluador del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI).

Vaca Muerta, RIGI e inversión privada

Tettamanti vinculó la política tarifaria con el modelo de inversión. "No somos ricos por tener Vaca Muerta; es solo un recurso debajo de la tierra y para darle valor hay que invertir mucho capital", sostuvo, y puso como condición una política macroeconómica enfocada en la estabilidad fiscal y monetaria.

Sobre las reglas de juego, remarcó: "El Estado empresario acá no sirve", y planteó que, para que el mundo crea que Argentina puede ser un proveedor confiable, hay que "dejar tranquilo al sector privado".

La funcionaria destacó que el RIGI aporta un marco institucional, legal, regulatorio e impositivo confiable y afirmó que "está posibilitando el gran desarrollo de Vaca Muerta".

Transporte de crudo y gas