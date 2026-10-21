Tarifazo en colectivos: Milei reconoció que una suba cuatro veces más que la inflación

El propio Gobierno Nacional puso en números el tarifazo en el transporte público. En un comunicado de la Secretaría de Transporte, admitió que el boleto mínimo de colectivo pasó de $ 52,96 a $ 742,81 desde diciembre de 2023, una suba acumulada del 1.303%. El dato apareció en medio del conflicto con las empresas del AMBA, que reclaman subsidios adeudados.

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El reconocimiento oficial: el boleto subió 1.303%

La cifra figura en el comunicado que difundió la Secretaría de Transporte, que depende del Ministerio de Economía, tras reunirse con las cámaras empresarias del sector. "Cabe recordar que, desde diciembre de 2023, el boleto mínimo del transporte público pasó de $52,96 a $742,81, lo que representa un incremento acumulado del 1.303%", señala el texto oficial.

Dicho de otra forma: hoy el boleto mínimo cuesta 14 veces lo que costaba cuando asumió Javier Milei. Cada viaje es $ 689,85 más caro que en diciembre de 2023.

El Gobierno usó el dato como argumento para frenar nuevas subas. En el mismo párrafo, sostuvo que busca mejorar las condiciones del servicio "sin que cada incremento de costos deba traducirse necesariamente en una nueva suba de tarifas".

Casi cuatro veces más que la inflación

La comparación con los precios muestra la magnitud del aumento. Según el INDEC, la inflación acumulada entre enero de 2024 y septiembre de 2026 fue de alrededor del 254%. El boleto, en cambio, subió 1.303% en el mismo período.

Así, el colectivo aumentó casi cuatro veces más que el resto de los precios. Descontada la inflación, el boleto mínimo es hoy cerca de 296% más caro en términos reales que a fines de 2023.

El conflicto con las empresas por los subsidios adeudados

El reconocimiento llegó en plena pelea con las cámaras de colectivos del AMBA. Las empresas denuncian un desfasaje de $ 40.000 millones entre la recaudación proyectada y la efectivamente percibida entre junio y octubre.

Como medida de presión, las compañías redujeron al 50% el servicio nocturno, entre las 22 y las 5, y advirtieron que podían avanzar con un paro.

Qué ofreció el Gobierno

En la reunión, de la que participaron el secretario de Transporte, Mariano Plencovich, el subsecretario de Transporte Automotor, Fernando Cortés, y las cámaras CETUBA, CTPBA, CEAP y AAETA, el Gobierno presentó estas medidas:

Nueva estructura de costos vigente desde octubre, con actualizaciones progresivas de las compensaciones mensuales.

Pago en tres cuotas de las diferencias de recaudación que reclaman las empresas.

Revisión de los costos laborales y de seguridad , con previsiones salariales para el cierre de 2026 y el inicio de 2027.

Cambios en el cálculo de la recaudación y en los procedimientos de pago.

A cambio, Transporte exigió que las empresas cumplan con la frecuencia, continuidad y calidad de los servicios.

Las cámaras no quedaron conformes

Las empresas buscan, sobre todo, una suba directa del boleto, que les permite cobrar de inmediato sin depender de subsidios que llegan con atraso. Según las cámaras, el costo real de cada viaje sin subsidios asciende a $2.494,13, más del triple del boleto mínimo actual, vigente desde mayo.

"No quedamos para nada satisfechos con las propuestas que hicieron. Muchas empresas están al borde de la quiebra", dijeron fuentes del sector a El Destape que pidieron una nueva reunión urgente con Plencovich para este miércoles.

Qué puede pasar con el boleto de colectivo

El Gobierno no anunció un aumento ni un congelamiento. El comunicado solo afirma que no todo incremento de costos debe pasar "necesariamente" a la tarifa, una fórmula que no descarta nuevas subas.

Transporte acordó una nueva reunión la próxima semana para presentar el detalle de las actualizaciones antes de la próxima liquidación de compensaciones. Si el conflicto escala, las más afectadas serían las líneas nacionales, las que cruzan el límite entre la Ciudad y el Conurbano.