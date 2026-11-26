Los precios de los alimentos y las bebidas subieron 0,1% en la cuarta semana de noviembre y acumulan un alza de 1% en el mes, de acuerdo con el último informe de avance de la consultora LCG. El dato de la semana cerrada el miércoles 25 muestra una desaceleración frente al 0,3% de la semana anterior, pero la composición del índice indica que el freno se explica por la baja de un rubro estacional, las verduras, y no por un comportamiento parejo de la canasta. Las bebidas, en cambio, aumentaron 1,9% en apenas siete días y aportaron por sí solas más que todo el índice.

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Según el reporte, "alimentos y bebidas subieron 0,1% en la cuarta semana de noviembre" y "la inflación promedio de las últimas 4 semanas desaceleró a 1% (-0,2 pp s/s)". El relevamiento de LCG se realiza mediante web scraping sobre los precios de 8.000 alimentos y bebidas en cinco supermercados, con cortes semanales los días miércoles, y utiliza los ponderadores de la estructura del Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires.

La consultora resumió el comportamiento de la semana en una línea: "El alza de bebidas (+1,9% s/s) fue compensada por la caída de verduras (-2,5% s/s)". El rubro bebidas e infusiones para consumir en el hogar encabezó las subas, seguido por las frutas (1,1%), los condimentos y otros productos alimenticios (0,6%), las carnes (0,2%) y los productos lácteos y huevos (0,1%). Las comidas listas para llevar no registraron variación. En el otro extremo, los aceites cayeron 5,7%, las verduras 2,5%, los productos de panificación, cereales y pastas 0,3% y el azúcar, la miel, los dulces y el cacao 0,1%.

Las bebidas aportaron 0,27 puntos porcentuales, casi tres veces el 0,1% del índice general. Las carnes y las frutas sumaron 0,05 puntos cada una; los lácteos, 0,02; y los condimentos, 0,01. Del lado de las bajas, las verduras restaron 0,20 puntos, los aceites 0,06 y los panificados 0,04. Es decir, si se excluye el efecto de las verduras, la canasta de alimentos habría aumentado 0,3% en la semana, el mismo ritmo que en la medición previa.

El informe de LCG registra además un cambio en la distribución de los movimientos de precios. "En la última semana, aumentó la proporción de productos con subas, pero crecieron con más fuerza los que registraron caídas", señala el índice de difusión. A la vez, "las variaciones de precios presentaron menor dispersión y menor presencia de valores extremos respecto a la semana previa". Una semana antes, la consultora había advertido lo contrario: mayor dispersión y "valores positivos más extremos".

Últimas cuatro semanas

En el promedio de las últimas cuatro semanas, la inflación de alimentos se ubicó en 1%. Los condimentos y otros productos alimenticios registraron la mayor variación, con 3,2%, seguidos por los productos lácteos y huevos (2,3%), las bebidas e infusiones (2,3%), los panificados, cereales y pastas (1,5%) y las comidas listas para llevar (1%). Las carnes avanzaron 0,7% y los aceites 0,1%. Las frutas no registraron cambios, el azúcar y los dulces bajaron 0,1% y las verduras cayeron 2,4%. Por su peso en la canasta, dos rubros concentran la mayor parte del aumento. "Bebidas y lácteos explican poco más de la mitad de la inflación promedio de las últimas 4 semanas", indica LCG.

Las bebidas aportaron 0,32 puntos y los lácteos 0,31, es decir, 0,63 de un total de 1 punto. Les siguen los panificados (0,23 puntos), las carnes (0,22) y las comidas listas para llevar (0,10). Las verduras restaron 0,20 puntos. De acuerdo con el INDEC, las verduras subieron 9,7% el mes pasado y llevaron a los precios estacionales a un alza de 5,5%. La baja actual devuelve parte de ese salto, mientras que los productos de consumo cotidiano con mayor ponderación, como lácteos, panificados y bebidas, mantienen variaciones por encima del promedio. En la tercera semana del mes, según el informe previo de LCG, "panificados, lácteos y carnes explicaron 90% de la inflación semanal".

La medición de LCG se conoce dos semanas después de que el INDEC informara una inflación de 2,2% para octubre, la más alta desde abril y por encima de la estimación más alta del sector privado. El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central esperaba 1,8%. En los primeros diez meses del año, la inflación acumula 26,3% y la variación interanual se ubicó en 33,1%.

Los precios regulados subieron 2,9% en octubre y la división Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles lideró las subas con 4,2%. El ministro de Economía, Luis Caputo, reconoció que "el dato del mes se vio impactado por las modificaciones en el Régimen de Zona Fría, que incidieron en la variación registrada en la división vivienda". Según el Relevamiento de Precios Minoristas (RPM) de Eco Go, los precios subieron 1,07% en la primera semana del mes, con aumentos de 9% en el gas, 7,2% en el tren de larga distancia, 3,9% en el subte, 3,4% en la electricidad, 3,2% en educación, 2,3% en colectivos y 2,3% en prepagas. Los precios regulados avanzaron 2,50% en esos siete días, y vivienda, educación, salud y equipamiento del hogar explicaron el 59% del dato.