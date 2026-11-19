A tres años de gobierno de Javier Milei, y en medio de la virtual recesión de la economía, tres de cada cuatro argentinos prefiere una recuperación de la actividad, el bolsillo y el empleo, incluso si eso supone un incremento de la inflación, según reveló una encuesta nacional de la consultora QSocial.

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En concreto, el 75% de los encuestados prioriza una recuperación de la actividad económica. En cambio, solo el 17% considera preferible que los precios continúen desacelerándose, aunque la economía permanezca estancada y se reduzcan los puestos de trabajo, de acuerdo con el relevamiento.

La investigación, que se conoció este jueves, muestra que el reclamo por una recuperación de la economía se extiende entre los distintos sectores políticos, incluso entre quienes votan al presidente Javier Milei. La preferencia por la reactivación alcanza al 100% de los votantes del PJ-kirchnerismo, al 80% de los simpatizantes del PRO y al 71% de los independientes.

Sin embargo, uno de los resultados más destacados corresponde a los seguidores de Milei, entre quienes el 56% se muestra dispuesto a aceptar una inflación más elevada a cambio de una mejora de la actividad económica. Por su parte, el 31% prefiere que los precios reduzcan su ritmo de aumento, mientras que el 13% no expresa una preferencia.

Pese a este reclamo de recuperación, las expectativas de los votantes oficialistas mantienen un sesgo relativamente favorable: el 53% tiene una valoración positiva de la situación económica y el 82% considera que el panorama mejorará durante el próximo año.

La baja de la inflación no se siente en los bolsillos

Otro de los resultados del relevamiento de QSocial indica que el 77% de la población considera que los precios registraron subas importantes o considerables en el último mes. Esa percepción se presenta en el 92% del electorado del kirchnerismo, el 85% de quienes apoyan al PRO y de los independientes, y el 45% de los seguidores de Milei.

Respecto de las expectativas para los próximos meses, un 55% de los consultados anticipa una aceleración inflacionaria, frente al 26% que proyecta que el ritmo de aumento de los precios permanecerá sin cambios y al 14% que prevé una desaceleración.

Las diferencias políticas son marcadas: ninguno de los votantes del PJ-kirchnerismo espera que la inflación baje, frente al 4% de los simpatizantes del PRO, el 11% de los independientes y el 35% de los seguidores de Milei.

Otro dato significativo es que el 65% de los encuestados no observa mejoras ni en la economía del país ni en su situación personal, mientras que el 20% reconoce avances a nivel nacional que todavía no llegaron a su bolsillo. Apenas el 13% afirma estar experimentando mejoras concretas en su economía.

Las dificultades para afrontar los gastos mensuales también aparecen reflejadas en las respuestas: el 84% reconoció haber tenido que ajustar sus consumos para poder llegar a fin de mes. Al mismo tiempo, un 65% entiende que el actual rumbo de la economía perjudica a personas en su misma situación, una visión compartida por el 74% del electorado del PRO y el 71% de los independientes.