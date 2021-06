Merediz: “Cierto sector dice que en Argentina no se puede producir, pero ya hubo anuncios de inversión por más de U$S 28.000 millones”

El secretario de las PYMES, Guillermo Merediz, le responde con datos al discurso opositor de que “en Argentina no se puede producir”. En lo que va de la presidencia del Frente de Todos las compañías anunciaron inversiones por más de U$S 28.000 millones. Fue uno de los responsables de financiar el fortalecimiento productivo de Richmond, el primer laboratorio en todo Latinoamérica en comenzar a producir la Sputnik V. “En ese momento, la vacuna no era una realidad, sí un deseo”, recuerda.

“Argentina tiene potencial y está creciendo, aún en pandemia la actividad industrial está creciendo”, enfatiza Merediz en diálogo con El Destape. “La oposición, en una actitud oportunista, busca generar confusión y no hizo ningún aporte en un momento complejo que requiere la responsabilidad de todos”, esgrime el funcionario.

Desde la Secretaría, que depende del Ministerio de Desarrollo Productivo, se fondeó la investigación y el desarrollo de proyectos científicos que ampliaron la capacidad de testeos, tratamientos y fortalecimiento sanitario del país ante la pandemia. El rol estatal en la reactivación de IMPSA, una compañía que elabora equipos de generación de energía con recursos naturales y nucleares única en Latioamérica, con una red de un centenar de empresas vinculadas.

- Se sancionó el miércoles la modificación a Ganancias para empresas y no tardaron en llegar críticas desde la UIA, CAME y la Cámara de Comercio. Sin embargo, sólo pasarán a pagar más impuestos cerca del 5% de las compañías ¿También hubo críticas de PYMES?

Las PyMEs están conformes sobre todo porque a partir de esta modificación más del 90% de las empresas pagarán una alícuota más reducida del impuesto a las Ganancias que la actual. El nuevo esquema rompe con la idea de la alícuota uniforme, es un esquema mucho más progresivo, y significa mejores condiciones tributarias para las empresas más chicas que suelen ser las que tienen más dificultades. Desde el comienzo de esta gestión por decisión política del Presidente de la Nación, del jefe de Gabinete y el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, la recuperación y la asistencia a las PyMEs fueron y serán un objetivo central para lograr el fortalecimiento del entramado productivo. A diferencia del modelo especulativo del gobierno anterior, nosotros gobernamos para que la Argentina recupere un modelo con eje en la producción y el trabajo.

- El pedido de la baja de impuestos se mantiene históricamente desde la cúpula del empresariado ¿Puede servir para atraer inversiones? O, puesto al revés ¿Subir impuestos bloquea futuras inversiones? ¿Están invirtiendo hoy las empresas en Argentina?

Nosotros no tenemos una visión dogmática en la que bajar impuestos genera más inversión y subir los impuestos la reducen, lo que planteamos es que hay que ver qué sucede sector por sector y trabajar para generar mejores condiciones. A nivel tributario se trabajó con reducciones a las de exportaciones de productos con valor agregado, algo que aplicamos también a las PyMEs, con la reducción que anunciamos hace un mes. La historia argentina ya nos demostró que cuando se intentó llevar adelante un cambio tributario a través de una ley general salió mal.

La Argentina incluso en este marco tan complejo e inesperado de la pandemia, está creciendo. Desde que asumió Alberto Fernández hubo anuncios de inversión por más de 28.000 millones de dólares, de empresas de sectores como el automotriz, la línea blanca, textil, el sector del litio, de empresas tanto nacionales como internacionales. Hay un discurso de cierto sector de la política al que le gusta instalar la idea de que en Argentina no se puede producir y que nuestro país no tiene condiciones para recibir inversiones, nosotros no creemos eso y los datos lo demuestran: Argentina tiene potencial y está creciendo, aún en pandemia la actividad industrial está creciendo. Marzo de 2021 la industria está 10% arriba con relación a marzo de 2019.

- A las empresas que sobrevivieron al macrismo, el COVID las golpeó duramente con una caída en sus ventas y en algunos casos donde la pandemia directamente no les permitió desarrollar ninguna actividad. El Gobierno nacional desplegó un paquete inédito de medidas, pero desde la oposición se critica el cierre de PYMES ¿Se hizo poco para asistirlas?

En principio la oposición en una actitud oportunista busca generar confusión y no hizo ningún aporte en un momento complejo que requiere la responsabilidad de todos y de todas. La oposición busca tergiversar la realidad de las PyMEs que han tenido y siempre van a tener el acompañamiento del gobierno nacional.

Es importante destacar que durante el año pasado las PyMEs han transitado el apoyo más grande del que se tenga memoria. No olvidemos que más del 90% de las empresas que recibieron el ATP fueron pequeñas y medianas empresas.

Hoy nos encontramos en un escenario complejo por la segunda ola, con una situación muy heterogénea: sectores que crecen y sectores que están sufriendo más las restricciones como el sector del turismo, las PyMEs culturales, y la gastronomía.

El Estado nacional hizo un esfuerzo enorme en asistencia, tanto para las PyMEs como para monotributistas y autónomos y continúa haciendo un esfuerzo para acompañar a los sectores productivos que siguen en una situación complicada. Se ampliaron los sectores incluidos en el REPRO 2, que además ahora tiene una operatoria mucho más sencilla para acceder, y se aumentó el monto a 22.000 pesos, que van directo al bolsillo de los trabajadores y trabajadoras. Además, ampliamos el cupo en 2.000 millones de pesos la línea de créditos a tasa 0% para las pymes turísticas, son créditos muy blandos con un año de gracia que pusimos en marcha el año pasado con el Banco Nación y que a medida que se va agotando el cupo le inyectamos más fondos desde el FONDEP. Y el lunes también entró en vigencia otra línea, exclusiva para gastronómicos, para que puedan equipar sus locales o hacer las adaptaciones necesarias que les permitan seguir funcionando al aire libre en estos meses fríos del año.

Estamos acompañando y vamos a seguir acompañando a las pymes porque ese es el modelo que vino a llevar adelante el Presidente: un modelo en el que el Estado está presente para cuidar a la producción y cuidar los puestos de trabajo.

- ¿Cuál fue el rol de la Secretaría PYME en la capitalización de IMPSA? ¿Qué impacto tendrá en la economía la reactivación de este gigante dormido?

El jueves en Mendoza, recuperamos una empresa que es símbolo del desarrollo productivo de nuestro país. Ya lo dijo el Presidente: perder una empresa de la talla de IMPSA era una pérdida enorme para el país por sus capacidades, por el nivel de sus recursos humanos y además por el impacto que tiene en la generación de toda una cadena de valor en la región. IMPSA tracciona el trabajo de una cadena de proveedores de más de 100 PyMEs del sector metalmecánico, proveedores especializados en servicios de ingeniería y fabricantes de materiales e insumos.

La empresa primero tuvo asistencia a través del Programa ATP y después, por decisión del Presidente y del jefe de Gabinete a través del FONDEP se pagó el 75% de los salarios de los trabajadores de la empresa, desde enero hasta abril de este año, a través del Programa de Asistencia a Empresas Estratégicas en Proceso de Reestructuración de Pasivos. Fue un proceso de varios meses y que contó con el trabajo y análisis de todo un equipo técnico que involucró a la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa también a la Secretaría de Industria, al INTI, al Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES, que analizó en detalle el plan que proponía la empresa y definió que esta capitalización pudiera ser una realidad.

- El Estado tuvo un rol clave en el desarrollo del "barbijo del Conicet" o "súper barbijo" tanto con el aporte del conocimiento como de capital a la empresa que los fabrica ¿Se asistirá también a la producción local de vacunas, barbijos e insumos médicos? ¿Tienen partidas o fondos destinados a esto?

El año pasado, en el marco de un programa de apoyo a la industria nacional a pocos días que se decretó el aislamiento preventivo financiamos con 2.394 millones de pesos a PyMEs, laboratorios y universidades para que pudieran desde fortalecer las capacidades productivas en insumos básicos como barbijos, camisolines, pero también, por ejemplo, hisopos, o los tubitos que se usan para realizar los testeos de PCR. Y también destinamos gran parte de ese financiamiento a que los laboratorios y las universidades pudieran trabajar en formas de testear, o tratamientos, como el suero equino hiperinmune. Fue un esfuerzo muy grande para poder apalancar la sinergia del sistema científico-tecnológico y las universidades con el sector productivo.

Entre las PyMEs que financiamos, una de ellas era Richmond, a la que dimos un crédito con una tasa subsidiada de 30 millones, directo desde el FONDEP (Fondo Nacional de Desarrollo Productivo) para que pudiera adquirir equipamiento y fortalecer sus capacidades de producción. En ese momento, la vacuna no era una realidad, sí un deseo; pero si Richmond no hubiera podido fortalecer sus capacidades productivas no habría estado en condiciones de poder producir la vacuna en la Argentina y lo que sucedió hoy del Presidente anunciando que se iniciaba la producción acá, en una PyME de Pilar, nunca hubiera sido posible.