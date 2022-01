El Gobierno intervino para que pymes sean abastecidas ante falta de insumos

La problemática del abastecimiento de envases de vidrio se agudizó en los últimos meses, dejando sin stock a las agropymes que viven de lo que producen. A través de una gestión de la Mesa Nacional de Unidad Pyme y con apoyo de la Secretaría de Comercio que conduce Roberto Feletti

Desde agosto de 2021, un grupo conformado por 55 agropymes, cooperativas y productores de los rubros (vitivinícolas, aceiteras, salseras y conserveras) confluían en torno a una misma necesidad: los insumos difundidos. Es que la problemática del abastecimiento de envases de vidrio se agudizó, dejando sin stock a quienes viven de lo que producen. Luego del diálogo y las gestiones de la Mesa Nacional de Unidad Pyme en las que intervino la Secretaría de Comercio Interior, a cargo de Roberto Feletti, y el trabajo en conjunto con el Grupo CattoriniHnos y la empresa Rigolleau; las empresas comenzaron recibir material para continuar su producción. La demanda era de 10 millones de envases. Ya comenzaron las entregas botellas para vino y frascos de conserva.

Para noviembre del 2020, las principales fábricas e importadoras del país ya no entregaban botellas ni frascos de vidrio o bien actualmente lo hacen en cuotas que no alcanzan a abastecer la demanda. Esta situación se explica, en parte, por una baja en la producción de envases atada a las dificultades que trajo la pandemia a mediados del año pasado, y en parte por el aumento de las exportaciones a Brasil.

Sólo a modo de comparación, la producción de durazno de industria genera un total de 55 jornales/ha, por su parte el tomate de industria, 20 jornales/ha, la actividad vitivinícola 41 jornales/ha y la olivicultura 36 jornales/ha frente a 1 jornal/500 has que genera la producción de oleaginosas en la pampa húmeda.

El conflicto tomó envergadura nacional y la Confederación Argentina de Mediana Empresa (CAME), junto a las Economías Regionales, sumaron sus pedidos de intervención al Estado, ya que aseguraban que en la cristalería prevalece el oligopolio, que hoy tendría sus ojos puestos en Brasil, en donde pueden colocar sus productos a precios más altos. “Estamos en conocimiento de que la mayor empresa proveedora, por no decir la única, Rigolleau S.A., no está precisando fechas de producción para poder abastecer el mercado interno, pero sí estaría exportando para el mercado brasileño”, informaron en febrero del 2021 desde ambas cámaras.

Ante esta situación, desde la Mesa Nacional de Unidad Pyme (MNUP) que coordina Paola Louys se trabajó conjuntamente a la Secretaría de Comercio, el Grupo CattoriniHnos y al empresa Rigolleau S.A. (Integrante del citado grupo) en garantizar los envases necesarios para que las Agropymes insertas en las Economías Regionales no pierdan sus posibilidades de cosecha, elaboración, comercialización, incluso exportación de productos como: vinos, dulces, aceites de oliva y salsa de tomate, entre otras conservas.

"Este trabajo hizo que podamos entablar una relación con una empresa que provee el 70% del vidrio y los envases de vidrio en el país, con la cual conseguimos que a fin de año muchos bodegueros pymes tuvieran las botellas para envasar sus productos, la semana pasada estuvieron recibiendo frascos de conserva y ahora estamos gestionando la entrega de envases para el tomate triturado", detalló a El Destape Daniel Moreira, referente del Frente Productivo Nacional e integrante de la MNUP. "Son producciones locales que no esperan y lo que demostramos es que podemos hacerlo en el país y abasteciendo con empresas nacionales a diferencia del gobernador de Mendoza (Rodolfo Suárez) que quiso comprar las botellas de vino en Túnez. Demostramos que se puede hacer con mano de obra y empresas locales y abastecen a economías regionales que generan trabajo en cada uno de los sectores", sumó.

Cómo se resolvió el conflicto

De esta manera, luego de reiteradas reuniones de la Mesa Nacional de Unidad Pyme con los gerentes de ambas empresas y la organización asociativa de las más de cincuenta pymes involucradas, se avanzó en un relevamiento de las necesidades de los diferentes tipos y modelos de envases, los tiempos y los costos. Del relevamiento se obtuvo que, solo del grupo asociativo, se precisaban una cantidad de 10 millones de envases.

Tomando solo el caso de las botellas de salsa, Mendoza precisa en total 45 millones año tras año para garantizar su producción y abastecimiento. Para el grupo asociativo en cuestión, la necesidad alcanza las 8 millones de botellas, es decir un 18% del total requerido por la provincia, que va a garantizarse gracias a la organización de agropymes mendocinas, cooperativas y productores, con el acompañamiento de la Mesa Nacional de Unidad Pyme, el Frente Productivo Nacional, la Secretaria de Comercio Interior, la Dirección Nacional perteneciente a la Subsecretaría de Pequeños y Medianos Productores Agroalimentarios del MAGYP y el aporte invalorable del Diputado Provincial Bruno Ceschin, dirigente de CANPo Mendoza y Frente Productivo.

Luego de un arduo proceso de negociación, ya se concretó la llegada de los primeros camiones. En esta oportunidad, el primer viaje contó con la entrega de 5 equipos (aproximadamente 150.000 envases) y participaron las primeras 10 agropymes: Cooperativa Nuestras Manos, Cooperativa Coofaes, Bruno Zanguieri, Almena, Rodríguez Acacio, Zingaretti; Cooperativa Vitivinícola Cafayate y Valles Calchaquíes, Pie Grande Wines, Finca El Nevado y Cooperativa Vitivinícola General Alvear.