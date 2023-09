Oficializaron los cambios en el Impuesto a las Ganancias

A través del Boletín Oficial se dieron conocer las modificaciones que entrarán en vigencia a partir del 1° de octubre próximo.

El ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria (UP), Sergio Massa anunció, durante la jornada del lunes en un importante acto en Plaza de Mayo donde lo acompañaron miles de trabajadores y trabajadoras, que a partir del 1° de octubre próximo el nuevo piso del Impuesto a las Ganancias subirá a $1.770.000, reduciendo así el impacto en los sueldos y las jubilaciones. Ahora, se oficializó la decisión en el Boletín Oficial.

A través del Decreto 473/2023, desde el Ejecutivo nacional señalan que se "ha trabajado, todos estos años, en la elaboración de medidas que tiendan a asegurar la progresividad del tributo", que se introdujeron diversas modificaciones y que posteriormente, más allá de la actualización anual de las sumas, el Gobierno "ha incrementado esos montos" entre septiembre del 2021 y agosto del 2023. Y añaden: "Continuando con la idea de que el impuesto recaiga, únicamente, sobre los mayores ingresos derivados del trabajo personal ejecutado en relación de dependencia, en las jubilaciones y pensiones de privilegio".

Por esa razón, Nación envía un proyecto de ley "en el que esos mayores ingresos -entendiendo tales a los que superen el equivalante de 15 salarios mínimos, vitales y móviles mensuales-, que en la actualidad equivalen a $1.770.000, sean los únicos que queden gravados, con un impuesto cedular cuya escala progresiva contará con alícuotas que oscilan entre el 27% y el 35%", señalan. Y hasta que se apruebe, manifiestan: "Resulta necesario disponer, con efecto exclusivo para los sujetos cuya reuneración y/o haber bruto no supere la suma mensual equivalente conforme al monto vigente el 1° de octubre de 2023 (mencionada previamente), que se exima a la segunda cuota del sueldo anual complementario 2023".

De esta manera se establece que en el segundo semestre, el Impuesto a las Ganancias suba su piso a la suma mensual equivalente a 15 salarios mínimos, vitales y móviles (SMVM) vigentes al 1° de octubre del 2023. "La presente medida entrará en vigencia el día siguiente al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL y resultará de aplicación para las remuneraciones y/o haberes que se devenguen a partir del 1º de octubre de 2023, inclusive, con excepción de lo dispuesto en el artículo 1°, que surtirá efectos conforme a lo allí previsto", sentencian.

"El salario no es ganancia. Enviaremos un proyecto que elimina la cuarta categoría para todos los trabajadores y jubilados. Tenemos que terminar con esta locura del médico que no quiere hacer una guardia más porque debe pagar Ganancias", había dicho el candidato. Y apuntó directamente contra la oposición de Juntos por el Cambio (JxC): "Esperamos que, como dijeron en redes sociales la semana pasada, los opositores se dignen a que los trabajadores no paguen más el Impuesto a las Ganancias". Ya durante el lunes, muchos dirigentes cambiemitas se mostraron en contra y afirmaron que no acompañarán el proyecto.