Elogio de las pymes a los nuevos controles a las importaciones del BCRA

Las pequeñas y medianas empresas entienden que no se verán afectadas por las nuevas medidas, mientras que los grandes industriales se mostraron cautos. Cuál es el peligro de frenar el "festival de importaciones".

Mientras que las pymes elogiaron las nuevas medidas que el Banco Central tomó el último lunes para poner un freno a las "importaciones especulativas", las reservas sobre la nueva normativa llegaron de parte de los grandes industriales. En tanto, economistas advirtieron sobre la dificultad para distinguir las importaciones esenciales de las no esenciales y el posible parate económico que puede generar el mayor control al ingreso de bienes.

La recepción positiva de las medidas vino de algunas asociaciones de pequeñas y medinas empresas. La Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA) destacó por su parte que "las medidas anunciadas por el Gobierno Nacional para administrar las divisas no afectarán a las Pequeñas y Medianas Empresas, y que estas podrán contar con los insumos necesarios para seguir produciendo", y elogió la tarea tanto del BCRA como del Ministerio de Desarrollo Productivo y del Ministerio de Economía.

En un comunicado al que tuvo acceso El Destape, CGERA aclaró que las empresas y cámaras que la componen "se comprometieron a justificar las importaciones destinadas a la producción para evitar demoras en las compras al exterior", y acompañó la medida al sostener que "es necesario que las empresas demuestren transparencia a la hora de importar y que no se generen excesos".

Por su parte, Daniel Rosato, presidente de Industriales Pymes Argentinas (IPA), sostuvo que "las medidas adoptadas por el BCRA son muy importantes para el sector pyme industrial que no especula y necesita la materia prima para producir". "En muchos casos se estaba generando una retracción, pero a partir de esta medida se libera a un montón de sectores de la industria muy perjudicados y se da previsibilidad y confianza", afirmó en diálogo con este portal y agregó que con las nuevas medidas el contexto "va a ser beneficioso para pensar en la generación de nuevas pymes industriales y de nuevos puestos de trabajo".

También desde la Confederación Pequeña y Mediana Empresa (COPYME) destacaron que la normativa permite "que las pymes tengan un trato especial, tal como veníamos pidiendo desde abril". Aun así, su titular, Sergio Echebarrena, advirtió que "lo restrictivo de la norma" es que ahora el cupo estará dado por la suma de las Licencias Automáticas y las Licencias No Automáticas, mientras que antes era para las Licencias Automáticas únicamente.

Sin embargo, las grandes empresas plantearon sus reservas sobre la nueva normativa. El titular de la UIA, Daniel Funes de Rioja, se reunió el último lunes con el presidente del BCRA, Miguel Pesce, y le pidió que "el proceso productivo no se detenga". En ese sentido, propuso "la rápida conformación de una mesa de trabajo que permita la continuidad del proceso productivo, evite complicaciones en las cadenas de valor, garantice el abastecimiento del mercado interno, permita que sigan creciendo las exportaciones y no afecte a los sectores que generan divisas", y anticipó que "en los próximos días los departamentos técnicos de la UIA continuarán con el análisis de la nueva normativa a fin de evaluar su impacto".

Los grandes industriales son los más afectados por los nuevos controles a la importación, que establecen que solo pueden acceder al mercado de cambios por un monto de hasta un 5% mayor al promedio mensual de importaciones de 2021, mientras que deben financiar el resto externamente con 180 días de anticipación. Para las pymes, en cambio, el límite es mayor, ya que puede ser de hasta un 15% mayor que el de 2021, siempre y cuando las importaciones hayan sido inferiores a 1 millón de dólares.

Los problemas de cortar con el "festival de importaciones"

La intención oficial de las medidas, según había dicho la vocera presidencial, Gabriela Cerruti, el jueves último, es distinguir las importaciones esenciales de las no esenciales, para recortar solo estas últimas. De hecho, el Banco Central amplió el lunes la lista de bienes de importación considerados como de lujo o suntuarios, mientras que flexibilizó el ingreso de bienes de capital.

Aunque Pesce indicó que con las nuevas medidas se espera un ahorro de 1.000 millones de dólares mensuales en importaciones, economistas advirtieron que es difícil diferenciar el ingreso de bienes prescindibles de imprescindibles y que la restricción externa lleva a la larga a un parate productivo. "A la corta o a la larga, terminás cortando la importación de insumos o bienes de capital imprescindibles para la producción, por lo que estás parando la actividad productiva", afirmó Eduardo Crespo, economista de Flacso y la Universidad de Río de Janeiro.

En ese marco, desestimó que el "festival de importaciones" pueda achicarse sustituyendo bienes de consumo final que ya se producen en el país. "Veo muy complicado sustituir importaciones en este contexto. Esta estrategia es de manotazo de ahogado, no tiene nada de ISI, es 'me quedé sin dólares y tengo que cortar por algún lado".

También en el mismo sentido Sergio Chouza, economista de la consultora Sarandí, explicó que "los bienes esenciales tienen que ver con actividades que frenan o no el ciclo productivo y no con un fetichismo con ciertos productos". Chouza precisó que lo que sucede es que "cambió el patrón de estacionalidad de las importaciones y exportaciones por la dinámica de precios y el aumento de la importación de combustibles", por lo que "es importante lo que se haga para suavizar el flujo de pagos y calzarlo con el de cobros". Por eso, consideró que las medidas del Banco Central son "positivas", en tanto "buscan dar respuesta a que no se lograba consolidar el saldo comercial en acumulación de reservas".

https://www.eldestapeweb.com/economia/banco-central/el-gobierno-tomo-nuevas-medidas-para-frenar-el-festival-de-importaciones--202262710220