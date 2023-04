Tras la presión del sindicato del neumático y el Ministerio de Trabajo, Bridgestone prometió mejorar condiciones laborales

El gremio del neumático emitió un comunicado donde destacó avances en la postura de la empresa pero aclaró que el problema no fue resuelto en su totalidad.

Tras la denuncia del gremio del neumático (Sutna), la intervención del Ministerio de Trabajo de Nación, el bonaerense y la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, la empresa Bridgestone anunció el compromiso de realizar medidas antes de fin de año para reducir la carga térmica y mejorar las condiciones laborales en planta. Para fines de mayo habrá una mesa técnica entre la patronal y los obreros, bajo la órbita de la cartera que conduce Kelly Olmos. El gremio destacó avances en la postura de la firma pero aclaró que el problema no fue resuelto en su totalidad.

"Si bien estas acciones son insuficientes demuestran la justeza de los reclamos de los trabajadores y la necesidad de avanzar hasta que las respuestas cumplan con todas las necesidades requeridas por los trabajadores", definieron desde el sindicato. El lunes se llevó adelante la Mesa Técnica conformada por el Sutna, la patronal de Bridgestone, el Ministerio de Trabajo de Nación, el Ministerio de Trabajo de Provincia y la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. En esta reunión, la empresa debía presentar un plan de acción a corto plazo para modificar las malas condiciones laborales comprobadas en la planta por el reclamo de los trabajadores, las denuncias del gremio y las inspecciones del Ministerio de la Provincia de Buenos Aires.

La compañía describió el contenido de un “plan de acción a corto plazo” que supuestamente incluía “los aspectos solicitados por el ministerio”. Una vez finalizada la reunión, el Ministerio de Trabajo hizo traslado de la presentación de Bridgestone al sindicato del neumático.

El plan de adecuación de Bridgestone

Con respecto a la carga térmica, la empresa se comprometió a realizar modificaciones e incorporación de mejoras en los sectores inspeccionados, concluyendo su puesta en marcha antes del inicio del próximo verano. Desde el Sutna, si bien "hay un compromiso de mejoras estas resultan aún insuficientes, no abarcan todos los sectores en los que son necesarias y no se menciona el tiempo de descanso que tendrán los trabajadores para utilizar las áreas que están acondicionadas para la recuperación de la carga térmica", expresó el gremio.

Con respecto al relevamiento presentado referido a las anomalías en las instalaciones, en la mayoría de los puntos (más de 130), Bridgestone negó la existencia de problemas aun cuando "estos son evidentes", afirmó el comunicado del Sutna. En otros casos "ha señalado que ya ha realizado la reparación de los mismos y señalado en otros una próxima supuesta corrección dejando clara la necesidad de seguir avanzando en la realización de mejoras sobre los problemas planteados", agregó.

"En resumen, de este primer análisis sobre la presentación de la empresa, se puede concluir que el hecho de que la patronal de Bridgestone esté discutiendo las condiciones de trabajo y tenga que anunciar un compromiso de incorporar mejoras en el corto plazo, es un paso importante, conquistado por el conjunto de los trabajadores en el camino de modificar las malas condiciones de trabajo, tema determinante para que la jornada laboral se realice en un ámbito de respeto hacia cada compañero", reflexionó el sindicato.

Por otro lado, el Ministerio de Trabajo fijó nueva reunión de la mesa técnica para el día 29 de mayo. En esta reunión discutirán la respuesta a la presentación de la patronal, reiterando los reclamos que no fueron solucionados y "profundizando en esta audiencia en particular sobre los riesgos y anomalías de exposición a productos químicos que se dan en la planta, en particular en el sector de Banbury", cerró el comunicado.