La Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucionales los artículos del DNU 70/2023 del Gobierno de Javier Milei que habían eliminado las facultades del Estado para controlar los aumentos de la medicina prepaga. El fallo, dictado en el marco de una demanda contra Swiss Medical, obliga a la autoridad de aplicación a reasumir las funciones de fiscalización y autorización de las cuotas. La decisión llegó casi tres años después de la desregulación y en un escenario de fuerte deterioro del acceso a la salud privada: desde diciembre de 2023, casi 1,3 millones de personas perdieron su cobertura médica y pasaron a depender exclusivamente del sistema público de salud.

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Esto ocurrió en un escenario donde las cuotas de la medicina prepaga subieron más de 500%, mientras que la inflación lo hizo al 350% y los salarios registrados privados a 345%, según precisó un informe del Instituto Argentina Grande (IAG).

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Lejos de tratarse de un fenómeno aislado, la caída en la cobertura expuso uno de los efectos más visibles del modelo económico en marcha: la reconfiguración forzada del gasto en los hogares, donde el peso creciente de tarifas, servicios y alimentos desplazó incluso derechos esenciales como la salud. La proporción de la población sin obra social, prepaga o mutual pasó del 32% al 36%.

¿Cuánto aumentaron las prepagas desde la desregulación de Milei?

En diciembre de 2023, la administración de Javier Milei eliminó la facultad del entonces Ministerio de Salud de poner tope al aumento de cuotas de las prepagas. Es decir, antes del DNU 70/2023, la ley 26.682 facultaba a la autoridad de aplicación a revisar los valores de las cuotas y autorizar aumentos fundados en variaciones de costos. En estos días y a casi tres años del inicio de la gestión de La Libertad Avanza (LLA), un fallo de la Corte Suprema de Justicia declaró finalmente la inconstitucionalidad de los artículos del DNU (N°267 y 269) que derogaban esas facultades y permitían la total liberalización de las cuotas. A su vez, señaló que la autoridad de aplicación deberá asumir las funciones previstas en la ley.

El alcance de la resolución judicial y el impacto real en el bolsillo

La resolución del máximo tribunal no implica la fijación automática de un nuevo tope para las cuotas ni la devolución de los aumentos aplicados durante estos años. Lo que establece es que el Estado debe recuperar las facultades de control que tenía antes del DNU, en un contexto en el que los incrementos de la medicina privada superaron ampliamente tanto a la inflación como a la evolución de los salarios.

Sin embargo, el impacto en el bolsillo de las familias no ha sido menor en este tiempo. En concreto, desde la desregulación del valor de las cuotas y de las condiciones de prestación del servicio se produjo un aumento sostenido de los planes: aumentaron 512,4% desde noviembre 2023, mientras que la inflación viajó al 354% y el salario privado registrado aumentó aun menos (344,5%).

Así lo precisó un informe elaborado por el Instituto Argentina Grande (IAG). Según indicaron, como resultado, “las cuotas están hoy 35% más caras en términos reales”.

Crece el número de población sin cobertura médica

Otra cifra que deja de manifiesto las consecuencias del impacto de la política económica en el área de salud es la cantidad de personas que perdieron su cobertura médica, pasando a depender del sector público: 1.266.863 personas se quedaron sin cobertura de salud (prepaga, obra social o mutual) en lo que va de la gestión de Milei.

“En el cuarto trimestre de 2023 había 9.428.131 personas que no contaban ni con prepaga, ni obra social, ni mutual, este número se elevó a 10.694.994 en el segundo trimestre de 2026. Por lo que este grupo pasó de ser el 32% al 36% de la población argentina”, precisaron desde el IAG, desde donde señalaron que, si bien el oficialismo pretendía achicar el Estado para que “creciera el sector privado”, paradójicamente, después el modelo económico actual está dejando cada vez más personas dependiendo únicamente de la salud pública.

La pérdida de cobertura privada de salud alcanzó tanto a mujeres como a varones. La cantidad de mujeres sin este tipo de cobertura aumentó en más de 609 mil, hasta superar los 5,3 millones, mientras que entre los varones se sumaron otros 658 mil, con un total de casi 5,4 millones que no cuentan con cobertura privada de salud.

Casi 1,3 millones sin cobertura, el avance de OSDEPYM y la caída del empleo registrado

Si se pone la lupa puntualmente en lo sucedido en las principales obras sociales, se observa que la única que creció en afiliados en este periodo fue OSDEPYM, es decir, obra social de los monotributistas, que aumentó desde noviembre 2023 un 199,6%. El resto presentó caídas: OSECAC (Comercio) -23,7%, OSPCN (estatales) -26,0%, OSPeCon (Construcción) -27,4% e incluso OSPe (trabajadores petroleros) cayó -6,2%.

Esto ocurrió en una coyuntura donde los aumentos mensuales de las cuotas sucedieron a la par de la pérdida de poder de compra de los salarios, pero también de la alarmante destrucción de fuentes de trabajo formales: en los últimos tres años se perdieron más de 380.000 empleos registrados, dejando a cada vez más argentinas y argentinos sin aportes y sin cobertura médica, y no solo a los trabajadores, sino a todo su grupo familiar.

Jóvenes y niños, los más afectados por la falta de cobertura

Casi la mitad de los jóvenes y de los menores de 14 años dependen únicamente de la salud pública para acceder a atención médica en nuestro país. La investigación del IAG detectó además que, en el segundo trimestre del año, el 48,1% de los jóvenes de 15 a 29 años no contó con obra social, prepaga ni mutual. En los niños, el porcentaje rondó el 46%.

“Desde que asumió el gobierno libertario hay 339.696 jóvenes más en esa situación (+11,8%)”, señalaron. A su vez, entre los adultos de 30 a 64 años, el salto fue de 17,6%.

En definitiva, en un contexto de caída del empleo registrado, deterioro de los ingresos y encarecimiento de los servicios privados, cada vez más familias quedan obligadas a recurrir exclusivamente a la salud pública. Así, mientras la desregulación permitió que las cuotas de las prepagas aumentaran muy por encima de los salarios, el acceso a la atención médica se convirtió en otro gasto de "lujo" que los hogares ya no pueden sostener.