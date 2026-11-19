Antes del DNU, la ley 26.682 facultaba a la autoridad de aplicación a revisar los valores de las cuotas y sus modificaciones.

La Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucionales los artículos 267 y 269 del DNU 70/2023 del Gobierno de Javier Milei, que habían suprimido facultades estatales para revisar y autorizar aumentos de las cuotas de medicina prepaga. El tribunal sostuvo que, como consecuencia de su decisión, la autoridad de aplicación debe reasumir las funciones previstas en la ley 26.682.

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La sentencia fue dictada el 19 de noviembre en la causa «Bobbio, María del Carmen c/ Swiss Medical SA y otro s/ amparo ley 16.986», expediente FLP 1221/2024/CS1. La Corte confirmó parcialmente un fallo de la Cámara Federal de La Plata y devolvió el expediente para que se dicte un nuevo pronunciamiento.

La decisión constituye un antecedente para otros reclamos, pero el texto no fija un cronograma de aplicación general ni resuelve automáticamente las causas de quienes no participaron del amparo.

¿Qué decidió la Corte sobre las cuotas de prepagas?

Antes del DNU, la ley 26.682 facultaba a la autoridad de aplicación a revisar los valores de las cuotas y sus modificaciones. También le asignaba la tarea de fiscalizar su razonabilidad y autorizar aumentos fundados en variaciones de costos y en un cálculo actuarial razonable de riesgos.

El artículo 267 del decreto derogó la primera de esas facultades y el 269 sustituyó la disposición que regulaba la segunda. En el fallo, la Corte confirmó la declaración de inconstitucionalidad de ambos artículos y señaló que ello implica que la autoridad de aplicación asuma las funciones previstas en la ley.

La sentencia identifica al Ministerio de Salud, a través de la Superintendencia de Servicios de Salud, como autoridad de aplicación. El tribunal aclaró que su resolución no supone pronunciarse sobre los demás aspectos del DNU, que podrán ser analizados en otros casos concretos.

Milei firmó el decreto 70/23 días después de asumir como Presidente.

El reclamo de una afiliada de Swiss Medical

María del Carmen Bobbio presentó un amparo contra Swiss Medical por los aumentos de su plan SM02. Según relata la sentencia, la afiliada sostuvo que su cuota pasó de $136.161,21 en diciembre de 2023 a $301.218,02 en febrero de 2024, una suba del 110%. Solicitó que se dejaran sin efecto los incrementos aplicados después del DNU.

Tras el rechazo inicial del amparo, la Sala II de la Cámara Federal de La Plata declaró inconstitucionales los dos artículos y ordenó limitar los aumentos al Índice de Precios al Consumidor (IPC). También dispuso que la autoridad de aplicación reasumiera sus funciones y determinara el valor de la cuota del plan conforme a los criterios de esa sentencia. Swiss Medical y el Estado nacional presentaron recursos ante la Corte.

¿Por qué el fallo no establece un tope por inflación?

La Corte confirmó la inconstitucionalidad de los artículos cuestionados, pero revocó la sentencia de Cámara en todo lo demás y ordenó un nuevo pronunciamiento. Entre las medidas que quedan sin efecto se encuentra el límite de aumentos atado al IPC que había fijado la Cámara para el caso.

Esto no significa que la Corte haya fijado un nuevo porcentaje de aumento. La decisión vincula el control de las cuotas con las atribuciones de la autoridad de aplicación previstas en la ley y no establece un tope general automático igual a la inflación.

¿Qué pasa con las cuotas y los reclamos?

El fallo no dispone por sí mismo de una rebaja inmediata de todas las cuotas ni de una devolución general de los importes ya pagados. Tampoco precisa una fecha o un procedimiento general para aplicar el control a todas las empresas. La implementación y el tratamiento de los aumentos ya comunicados deberán ser aclarados por la autoridad de aplicación.

En la sentencia se menciona un acuerdo homologado en otro expediente por devoluciones correspondientes al período entre enero y mayo de 2024. La Corte señaló que ese acuerdo era temporalmente limitado y no satisfacía el reclamo de Bobbio; no debe confundirse con una nueva devolución general ordenada en este fallo.

En una cobertura anterior, El Destape informó que las empresas habían anunciado subas de hasta 2,95% para noviembre. Esos anuncios precedieron a la sentencia y no permiten concluir qué sucederá con cada cuota después de su dictado.

¿Por qué la Corte cuestionó el DNU de Milei?

El tribunal sostuvo que los considerandos del decreto no aportaron una justificación mínima de las circunstancias excepcionales que motivaron los cambios en la ley de medicina prepaga. Señaló que invocar una crisis del sistema de salud y la intención de aumentar la competitividad no demostraba, por sí solo, una urgencia incompatible con el trámite normal de una ley.

En el considerando 9, los jueces afirmaron que el DNU no mostró «una relación concreta entre la emergencia económica y social esgrimida por el Poder Ejecutivo y la necesidad de suprimir las facultades de control de la autoridad de aplicación».

La discusión se produce en un contexto de aumentos de los planes de salud. El Destape ya había analizado el impacto de la desregulación y la pérdida de cobertura médica y explicado qué cambios se debatían ante una eventual derogación del DNU. Esa discusión legislativa es distinta de la sentencia dictada en el caso Bobbio.