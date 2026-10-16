Las prepagas aumentan en noviembre hasta un 3%, otra vez por encima de la inflación

Las empresas de medicina prepaga anunciaron nuevos aumentos en las cuotas de sus afiliados para noviembre, con incrementos que llegan hasta casi el 3% y que, en todos los casos relevados, superan la última inflación mensual conocida.

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Las subas se producen en un contexto de desregulación de los precios del sector, a partir del DNU 70/2023 del presidente Javier Milei, cuya derogación iba a debatirse este jueves en el Congreso, aunque la sesión impulsada por la oposición se cayó por falta de quórum.

Cuánto aumentan las prepagas en noviembre de 2026

En concreto, Medicus aplicará el mayor aumento, del 2,95%, seguida por Swiss Medical, con un 2,3%, y Galeno, con un 2,2%. Por su parte, la Obra Social Luis Pasteur incrementará sus cuotas un 2,1%, mientras que el Hospital Británico anunció una actualización del 1,98%, según un relevamiento que hizo El Destape entre algunas de las principales prepagas del mercado.

Todos estos incrementos se ubican por encima del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre, que fue del 1,9%, según informó el INDEC el último martes. La diferencia más pronunciada corresponde a Medicus, cuyo aumento supera en 1,05 puntos porcentuales la inflación del mes pasado.

En este contexto, el Plan de Salud del Hospital Británico explicó en un comunicado a sus afiliados que la actualización de noviembre busca "acompañar parcialmente el incremento de los costos de la actividad para garantizar un servicio de calidad".

La desregulación de las prepagas y la caída de la sesión en Diputados

Los nuevos aumentos se producen bajo el régimen de libertad de precios establecido por el DNU 70/2023, que eliminó la facultad del Estado de autorizar y revisar los valores de las cuotas de las empresas de medicina prepaga.

De esta manera, las compañías pueden determinar sus propios incrementos, aunque deben informar las modificaciones a sus afiliados y a la Superintendencia de Servicios de Salud. La Resolución 2155/2024 también permite establecer aumentos diferenciados según el tipo de plan y la región donde se presta el servicio.

La continuidad de este esquema quedó ratificada este jueves, luego de que fracasara en la Cámara de Diputados la sesión especial convocada por la oposición para rechazar el DNU 70/2023, que introdujo numerosas modificaciones en la regulación de la economía, incluida la liberalización de los precios de las prepagas.

La oposición reunió 121 diputados en el recinto, ocho menos de los 129 necesarios para alcanzar el quórum. Como consecuencia, no pudo comenzar el debate y el decreto de desregulación económica del Gobierno de Milei continúa vigente.