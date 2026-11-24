El Gobierno nacional aclaró, este martes, cuándo aumentará el bono de $70.000 a jubilados y pensionados que cobran la mínima, aunque lo supeditó a que se logre primero el equilibrio fiscal.

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La posición del Gobierno quedó plasmada en las contestaciones elaboradas por el Ministerio de Capital Humano para los informes de gestión que la Jefatura de Gabinete presenta ante el Congreso de la Nación.

Al dirigirse a ambas Cámaras del Congreso mediante el informe, la Jefatura de Gabinete puso el acento en la sostenibilidad como principio que orienta las definiciones en materia presupuestaria.

"La determinación de su monto, continuidad o eventual modificación debe analizarse en el marco del equilibrio fiscal y de una administración responsable de los recursos públicos, condiciones necesarias para garantizar la sostenibilidad del sistema previsional", remarcó el Palacio de Hacienda en su respuesta oficial sobre la fundamentación de las partidas previstas sobre el bono a jubilados.

Además, el Ministerio de Economía detalló que el beneficio comprende a 4.768.749 jubilados y pensionados cuyos ingresos previsionales son iguales o inferiores al haber mínimo.

Este bono, que permanece congelado en $70.000 desde marzo de 2024, se paga en forma mensual junto con los haberes ordinarios, los cuales se actualizan conforme a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC.

¿Quiénes cobran el bono de $70.000 de ANSES en diciembre?

El refuerzo extraordinario de ANSES está destinado principalmente a los jubilados y pensionados que perciben los haberes más bajos. En diciembre, quienes cobran un único haber mínimo, fijado en $453.797 brutos, podrán acceder al bono completo de $70.000.

También están incluidos los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y quienes reciben Pensiones No Contributivas (PNC), de acuerdo con los parámetros establecidos para la liquidación del adicional.

Por otra parte, existe un grupo de beneficiarios que no recibirá los $70.000 completos, pero sí podrá acceder a un refuerzo proporcional. Se trata de quienes tienen ingresos superiores a la jubilación mínima, aunque no superan el tope de $523.797 brutos mensuales.

En cambio, los jubilados y pensionados cuyos haberes básicos superen los $523.797 brutos mensuales no recibirán el refuerzo económico de diciembre. Estos beneficiarios cobrarán el haber correspondiente, con el aumento previsto, y la segunda cuota del aguinaldo.

Es importante tener en cuenta que el límite se calcula sobre los ingresos previsionales y no sobre cada prestación por separado. Esto resulta especialmente relevante para quienes cobran más de un beneficio de la seguridad social.