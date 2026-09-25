Gigante firma de electrodomésticos cierra su planta y pasa a vender productos importados

Electrolux decidió cerrar la producción de su planta de Rosario y reconvertir su operación en la Argentina hacia un esquema basado en la importación de productos terminados. La compañía, que continuará comercializando las marcas Electrolux y Gafa en el mercado local, comunicó la decisión después de un proceso de reducción de personal y de sucesivos recortes de líneas de fabricación que durante los últimos meses habían reducido de manera significativa la actividad industrial en el establecimiento santafesino. En la planta quedan actualmente alrededor de 180 operarios, mientras que la empresa cuenta con unos 300 trabajadores en todo el país y analiza desvinculaciones que alcanzarían a aproximadamente 100 empleados, según información vinculada al proceso.

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La decisión completa un proceso que había comenzado con suspensiones rotativas, continuó con un programa de retiros voluntarios y avanzó durante este año con la discontinuación de la fabricación de cocinas y posteriormente de heladeras. Ahora, el grupo sueco confirmó que modificará su modelo de abastecimiento y recurrirá a su "red internacional de producción" para atender el mercado argentino. La empresa justificó la decisión en una revisión estratégica, en la necesidad de "mejorar la eficiencia" y en la evolución de las condiciones del mercado global, mientras que el cambio se produce en paralelo con una política económica que redujo barreras a las importaciones y modificó las condiciones bajo las cuales las fábricas locales compiten con productos elaborados en otros países.

Según fuentes de la compañía, el negocio comercial continuará, con garantía oficial, servicio técnico y disponibilidad de repuestos, pero la modificación de fondo es que la empresa dejará de utilizar su estructura fabril rosarina como plataforma de producción para avanzar hacia una actividad centrada en la comercialización. El cambio pone en discusión una de las consecuencias de la apertura comercial sobre el entramado industrial: una misma empresa puede mantener su presencia comercial y sus marcas, conservar una parte de sus empleos administrativos y de servicios y, al mismo tiempo, reducir hasta eliminar la producción local.

La decisión, como la de otras empresas del rubro, coincide con un deterioro de los indicadores de comercialización de electrodomésticos. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos, las ventas de comercios de electrodomésticos y artículos para el hogar totalizaron 1.171.237,9 millones de pesos durante el primer trimestre de 2026 a precios corrientes y registraron una variación negativa de 12,4% frente al mismo trimestre de 2025. Dentro de los principales productos vinculados con Electrolux, las cantidades vendidas de "heladeras con y sin freezer" retrocedieron 8,5% interanual durante ese período y las de lavarropas disminuyeron 7,4%.

Las importaciones argentinas habían registrado una caída acumulada durante buena parte de 2026, aunque los datos más recientes del INDEC muestran una recuperación en algunos meses: en agosto alcanzaron 6.696 millones de dólares, con una suba interanual de 3,6%, mientras que el acumulado enero-agosto fue de 48.999 millones de dólares, un 2,6% inferior al mismo período del año anterior. El dato general no identifica por sí mismo el comportamiento específico de los electrodomésticos, pero muestra el marco de comercio exterior en el que las empresas industriales toman sus decisiones de abastecimiento.

En su informe anual correspondiente a 2025, Electrolux informó que la planta de Rosario producía hornos, heladeras, freezers y lavarropas y señaló que, en América Latina, la presión competitiva se había incrementado particularmente en Argentina, donde el crecimiento del mercado estuvo impulsado principalmente por productos importados.

La planta había llegado a tener una dotación muy superior a la actual y había funcionado durante décadas como uno de los establecimientos de referencia de la producción de línea blanca en la ciudad. La compañía había atravesado una sucesión de medidas de ajuste que fueron reduciendo primero el ritmo de fabricación y después el número de trabajadores, hasta llegar a la decisión de abandonar completamente la producción.

En octubre de 2025, la empresa había implementado suspensiones rotativas que alcanzaron a alrededor de 400 trabajadores. El argumento empresario fue adecuar el ritmo de fabricación a una demanda que había caído y a un nivel de existencias que había aumentado. La medida se instrumentó dentro de un esquema acordado con la representación sindical y permitió mantener durante ese momento los vínculos laborales, aunque redujo la utilización de la planta.

La situación tenía una característica relevante para comprender lo que ocurre ahora. Aquellas 400 suspensiones no significaban que la empresa hubiera despedido a 400 personas. Se trataba de una reducción temporal de actividad que afectaba a trabajadores que continuaban perteneciendo a la planta. Sin embargo, el mecanismo mostraba que la capacidad productiva instalada ya no encontraba en el mercado interno un nivel de demanda suficiente para sostener el ritmo de producción anterior. La propia compañía había explicado que el objetivo era ajustar el ritmo de producción y alinear la producción con la demanda real del mercado.

En marzo de este año, Electrolux abrió un programa de retiros voluntarios orientado inicialmente a unos 100 trabajadores. La adhesión superó esa cifra: de acuerdo con información gremial difundida en Rosario, más de 130 operarios se habían inscripto antes del cierre del programa. Las condiciones incluían el pago del 100% de la indemnización calculada bajo el régimen anterior a la reforma laboral y el agregado de "tres salarios" como incentivo para quienes aceptaran la desvinculación.