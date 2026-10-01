Gas: el Gobierno actualizó las tarifas y mantiene sólo los subsidios focalizados

El Gobierno puso en vigencia desde este miércoles los nuevos cuadros tarifarios del servicio de gas natural, en el marco del proceso de actualización de las tarifas de transporte y distribución y de la reestructuración de los subsidios energéticos. Al mismo tiempo, la Secretaría de Energía estableció para octubre que los hogares alcanzados por el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) mantendrán una bonificación general del 50% sobre el consumo correspondiente y una bonificación adicional extraordinaria del 24,25%, de modo que el esquema de asistencia estatal continúa focalizado sobre un segmento de usuarios mientras avanza el traslado de los costos del sistema a las facturas.

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Las medidas fueron oficializadas a través de distintas resoluciones publicadas este jueves en el Boletín Oficial. La Resolución 272/2026 de la Secretaría de Energía fijó específicamente las bonificaciones para el gas, mientras que el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENREGE) aprobó los nuevos cuadros tarifarios para las empresas de transporte y distribución, con vigencia desde el 1° de octubre.

Para los usuarios residenciales que forman parte del SEF, el Gobierno mantuvo durante octubre la bonificación general del 50% prevista originalmente para el período comprendido entre abril y septiembre. A ese descuento se suma una bonificación extraordinaria del 24,25% sobre el consumo correspondiente. La medida alcanza tanto al gas natural como al gas propano indiluido por redes.

La continuidad de ambos beneficios no implica que el conjunto de los componentes de la factura tenga una reducción equivalente. El esquema definido por el Gobierno establece que las bonificaciones se aplican sobre el componente correspondiente al precio del gas dentro de los consumos alcanzados, mientras que la factura final también incorpora los valores vinculados con transporte, distribución, impuestos y otros componentes regulatorios.

La propia normativa establece que, en el caso del gas natural, las bonificaciones del SEF se aplican sobre el Precio Anual Uniforme (PAU), que surge del esquema de abastecimiento definido por la Secretaría de Energía. El Decreto 943/2025, que creó el nuevo régimen, había establecido que los consumos que superen los volúmenes máximos subsidiables no quedan alcanzados por las bonificaciones. Por eso, el porcentaje de bonificación anunciado por Energía no debe interpretarse como un descuento directo del 74,25% sobre el total de la boleta. El mecanismo opera sobre determinados componentes y dentro de los límites de consumo establecidos para los hogares beneficiarios.

El nuevo esquema de subsidios

La actualización de octubre se inscribe en un cambio más amplio de la política energética implementado durante la gestión libertaria. A fines de 2025, el Gobierno unificó los regímenes nacionales de subsidios y creó el SEF, que reemplazó la segmentación anterior en tres niveles de ingresos por una única categoría de hogares que requieren asistencia para acceder al consumo indispensable de energía.

El nuevo sistema incorporó al mismo régimen la electricidad, el gas natural, el gas propano indiluido por redes y el gas licuado de petróleo envasado en garrafas de 10 kilos. El criterio general establecido por el decreto toma como referencia los ingresos del grupo familiar y fija como límite para acceder al beneficio un valor equivalente a tres Canastas Básicas Totales para un hogar de tipo 2, además de otros indicadores patrimoniales que pueden determinar la exclusión.

La modificación también dejó sin efecto el programa denominado Tarifa Social Federal de Gas y concentró la asistencia en el nuevo registro de Subsidios Energéticos Focalizados. De esta manera, la política oficial pasó de un esquema de subsidios más amplio a otro en el que la asistencia se dirige a los hogares que cumplen con los criterios establecidos por el Gobierno.

En los fundamentos de la creación del SEF, la administración nacional sostuvo que la reestructuración busca trasladar a los usuarios una proporción mayor de los costos reales de la energía, promover un consumo más eficiente y mantener la asistencia sobre los hogares considerados vulnerables. El propio decreto oficial señala que el objetivo es avanzar hacia un esquema de transición "gradual, ordenado y previsible".

En paralelo con la definición de las bonificaciones, el ENREGE aprobó los cuadros tarifarios que determinan los valores que comenzarán a utilizar las empresas del sector desde octubre. En el caso de Transportadora de Gas del Sur (TGS), la Resolución 711/2026 aprobó un nuevo cuadro correspondiente a la Revisión Quinquenal de Tarifas y estableció nuevos porcentajes de gas retenido para el período estacional comprendido entre el 1° de octubre de 2026 y el 30 de abril de 2027. La actualización forma parte de un mecanismo que contempla distintos componentes regulatorios.

La resolución incorpora un nuevo escalón de la Revisión Quinquenal de Tarifas, la actualización prevista en las reglas de la licencia y los nuevos parámetros correspondientes al período estacional. La decisión alcanza a las distintas etapas de la cadena del servicio. El ENREGE aprobó cuadros para las empresas transportistas y distribuidoras, que luego deben trasladar los valores correspondientes a las facturas de los usuarios según su categoría, nivel de consumo y ubicación geográfica.