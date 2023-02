Massa reclamó en el G20 por sobrecargos del FMI, el impacto de la guerra y la deuda ambiental

El ministro de Economía, Sergio Massa, expuso hoy ante sus pares del G20 el planteo de la Argentina de revisar la política de sobrecargos del Fondo Monetario Internacional (FMI), reclamó poner en agenda el costo de la guerra en Ucrania, y pidió reconocer la figura de acreedores ambientales de los países en desarrollo de gran biodiversidad.

Massa participó de la Cumbre del G20 de Ministros de Finanzas y Gobernadores de Bancos Centrales en la ciudad india de Bengaluru, marco en el que se reunió con autoridades del Banco Mundial, con quienes acordó desembolsos unilaterales que significarán el ahorro de US$ 400 millones en el financiamiento de obras para el país, en créditos ya aprobados para 2023 y 2024.

En el cierre de la jornada el ministro se reunió también con sus pares de Italia, Francia, Alemania y Brasil, con quienes habló sobre la potencialidad de las inversiones en sectores estratégicos del país, a la vez que analizó el contexto económico mundial, el cumplimiento del acuerdo con el FMI y el impacto que tendrá la sequía en la economía local.

En su participación de la sesión oficial sobre "Arquitectura Financiera Internacional, Finanzas Sostenibles e Infraestructura", el ministro señaló que la biodiversidad de los países en desarrollo, como la Argentina, los convierte en “acreedores no reconocidos frente a los acreedores financieros”, por lo que llamó a “discutir otras alternativas de financiamiento” y también “proporcionar alivio financiero a los países que lo necesitan”.

“El patrimonio natural y la biodiversidad de nuestros países sirve a la humanidad, lo que nos convierte en acreedores no reconocidos frente a los acreedores financieros”, aseguró, para plantear luego el desafío del desarrollo sostenible dado que los países en desarrollo, en muchos casos, “no tienen acceso a subvenciones y financiación climática en condiciones favorables para invertir en mitigación, adaptación y transición energética”.

Por eso, recalcó la necesidad de “incrementar las fuentes para la inversión en infraestructura social y sostenible”, a la que consideró un “factor clave” para la recuperación económica, la competitividad y para dar respuesta a desafíos estructurales como el cambio climático, la urbanización y la digitalización.

En este sentido, destacó el rol de los Bancos Multilaterales de Crédito, pero llamó a “discutir otras alternativas de financiamiento” y también “proporcionar alivio financiero a los países que lo necesitan”.

“Tenemos en esta mesa países ricos en recursos económico-financieros y, por otro, países ricos en recursos ecosistémicos. Nuestro país es deudor financiero pero es acreedor ambiental”, indicó.

A su vez, Massa cuestionó que no se haya alcanzado un acuerdo en el Directorio del FMI para revisar la política de sobrecargos, a la que calificó como “regresiva, porque recae sobre los países con mayores necesidades de financiamiento; pro-cíclica, porque dificulta aún más la recuperación económica y la capacidad de repago; y opaca, porque rara vez los países saben que deberán pagar sobrecargos”.

Por último, señaló que para la Argentina es "un tema central" poner en la agenda de los organismos el costo de la guerra en Ucrania, sobre todo para los países de ingresos medios.

En ese sentido, presentó un informe que sostiene que el conflicto ocasionó un efecto negativo de US$ 4.940 millones en la balanza comercial de la Argenitna, ante la suba de los precios internacionales de los combustibles (Gas de Bolivia 114%, GNL 233%, Gasoil 85% y Fueloil 63%) y el fuerte incremento del costo de los fletes para exportación, fundamentalmente.

En la que fue la segunda jornada de la Cumbre, Massa se reunió con el Director Gerente de Operaciones del Banco Mundial, Axel van Trotsenburg, y ambos acordaron que la Argentina no desembolse unos US$ 400 millones para financiar la contraparte local sobre los créditos aprobados por la entidad para 2023 y 2024, y un desembolso de US$ 100 millones correspondiente al programa Matanza-Riachuelo.

Además, Trotsenburg dijo que elevará al directorio un pedido de créditos por más de US$ 1.000 millones para los sectores más vulnerables, durante el primer semestre de este año, luego de que en 2022 el BM aprobara nuevos préstamos por valor de US$ 1.340 millones, que engrosaron la cartera del Banco en la Argentina a US$ $7.560 millones en 22 proyectos, más una garantía del BIRF de US$ 466 millones.

Massa viajó a la India acompañado de una comitiva compuesta por el titular del Banco Central, Miguel Pesce; el titular del Indec y el encargado de la relación con organismos, Marco Lavagna, y la secretaria de Energía, Flavia Royon.

Su agenda concluirá hoy con una sesión sobre el Sector Financiero e Inclusión Financiera, un tradicional Ratrij Bhoj Par Samvad (conversación durante la cena) y un programa cultural.

Con información de Télam