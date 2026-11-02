El Banco Central, a través de la Comunicación "A" 8498/2026, modificó las reglas para acceder al Fondo de Cese Laboral de los trabajadores de la construcción nucleados en la UOCRA: para retirar el dinero cuando termine la relación laboral deberá presentarse una constancia de ARCA que acredite el cese, según la norma publicada este lunes en el Boletín Oficial. Además, los bancos podrán habilitar la consulta del saldo y de los depósitos por home banking o desde el celular.

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Las hojas actualizadas de la normativa bancaria indican vigencia desde el 30 de octubre, según el anexo difundido por el BCRA. El cambio alcanza a las cuentas especiales del fondo previsto para la industria de la construcción por la Ley 22.250. No establece un fondo de cese para todos los trabajadores ni crea uno nuevo para el sector: modifica la operatoria bancaria de un régimen ya existente.

Qué documentación cambia para retirar el fondo de cese

El Banco Central dejó sin efecto la disposición de su normativa bancaria que se refería al uso de la Credencial de Registro Laboral y de la Hoja Móvil complementaria y accesoria para esta cuenta. En su lugar, incorporó la presentación de una constancia emitida por ARCA que acredite el fin de la relación laboral para el retiro de los fondos.

El anexo precisa que, dentro de las 48 horas de producido el cese, el empleador debe solicitar la transferencia a una cuenta indicada expresamente por el trabajador y abierta por decisión propia. Para esa gestión, debe presentar la constancia de ARCA.

Ese plazo corresponde a la solicitud de la transferencia: la comunicación no dice que el dinero deba estar acreditado automáticamente dentro de esas 48 horas.

Si el trabajador no dispone de una cuenta a la vista, la entidad financiera debe abrirle una caja de ahorros en pesos para permitir la transferencia. Como alternativa, el trabajador puede retirar el dinero en efectivo, sin transferirlo antes a otra cuenta.

El retiro se realiza por el saldo total: capital más los intereses devengados hasta el día anterior al movimiento, según las reglas incluidas en el anexo del BCRA.

Cómo consultar el saldo del fondo de cese

La comunicación establece que las entidades financieras podrán permitir que tanto el trabajador como el empleador consulten el saldo y el detalle de los depósitos a través de home banking o mobile banking. Es una opción que cada banco puede habilitar; la norma no garantiza que ya esté disponible en todas las entidades.

Ambas partes también pueden solicitar esa información al banco. Además, si el trabajador informó una dirección de correo electrónico, la entidad debe enviarle mensualmente un resumen de movimientos y saldos.

Qué es el fondo de cese de la construcción

El fondo es un patrimonio del trabajador constituido con aportes obligatorios del empleador, depositados mensualmente en una cuenta a nombre de la persona empleada. La Ley 22.250, artículo 15, establece que este sistema reemplaza para el sector el régimen de preaviso y despido de la Ley de Contrato de Trabajo.

Durante el primer año de servicios, el aporte equivale al 12% de la remuneración mensual calculada sobre los conceptos salariales que detalla la ley. A partir del año de antigüedad, pasa al 8%. Esos porcentajes ya estaban previstos en la ley: la comunicación del BCRA no los modifica.

La ley dispone que el trabajador puede acceder al fondo al finalizar la relación laboral. La nueva medida cambia la documentación y precisa la operatoria para ese retiro, no la existencia del derecho a cobrarlo.