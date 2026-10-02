Paritarias UOCRA: cuánto cobran albañiles y obreros en octubre 2026

La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) tiene nuevas escalas salariales vigentes en octubre de 2026, luego de que la Secretaría de Trabajo homologara el acuerdo paritario para los trabajadores comprendidos en los convenios colectivos 76/75 y 577/10. Este mes se aplica un aumento acumulativo del 1,8% sobre los salarios básicos de septiembre.

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El entendimiento fue alcanzado entre UOCRA, la Cámara Argentina de la Construcción y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción y corresponde al tercer tramo de la paritaria anual que se extiende desde abril de 2026 hasta marzo de 2027.

Paritarias UOCRA: cuánto es el aumento de octubre

La actualización salarial contempla tres incrementos mensuales y acumulativos. Esto significa que cada porcentaje se calcula sobre los salarios básicos actualizados del mes anterior.

El esquema quedó establecido de la siguiente manera:

Septiembre: 1,9% sobre los básicos vigentes al 31 de agosto.

Octubre: 1,8% sobre los básicos vigentes al 30 de septiembre .

. Noviembre: 1,7% sobre los básicos vigentes al 31 de octubre.

De esta manera, durante octubre impacta el segundo incremento previsto en este tramo de la negociación.

Salarios UOCRA

Cuánto cobran los albañiles y obreros de la construcción en octubre 2026

Los salarios básicos dependen de la categoría y de la zona del país en la que se desempeñe el trabajador. Para octubre, las escalas del CCT 76/75 quedaron de la siguiente manera:

Categoría Zona A Zona B Zona C Zona C Austral Oficial especializado $7.697/h $8.544/h $11.817/h $15.395/h Oficial $6.585/h $7.313/h $11.079/h $13.169/h Medio oficial $6.085/h $6.745/h $10.691/h $12.170/h Ayudante $5.601/h $6.245/h $10.381/h $11.201/h Sereno $1.017.485/mes $1.133.523/mes $1.701.015/mes $2.034.971/mes

La Zona A comprende a la Ciudad de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Salta, Tucumán, Chaco, Corrientes, Jujuy y Misiones.

La Zona B incluye La Pampa, Neuquén, Río Negro y Chubut; la Zona C, Santa Cruz; y la Zona C Austral, Tierra del Fuego. Los importes corresponden a los salarios básicos y pueden incrementarse con horas extra, adicionales u otros conceptos contemplados por el convenio.

Aumentos salariales de octubre

UOCRA: qué otros puntos contempla la nueva paritaria

Además de las nuevas escalas, el acuerdo establece un aporte solidario del 2% para los trabajadores no afiliados durante septiembre, octubre y noviembre. Para quienes están afiliados a UOCRA, este concepto queda absorbido por la cuota sindical, por lo que no corresponde una retención adicional por el mismo motivo.

También se fijó una contribución empresaria del 2% destinada a fines sociales, asistenciales, previsionales o culturales. El actual tramo paritario estará vigente hasta el 30 de noviembre de 2026. UOCRA y las cámaras empresarias acordaron volver a reunirse el 20 de octubre para analizar los salarios que regirán desde diciembre.