Cuánto cobran por hora los empleados de construcción tras el aumento de octubre 2026

Los trabajadores de la construcción tendrán en octubre de 2026 un aumento salarial del 1,8%, correspondiente al segundo tramo del acuerdo alcanzado por la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) con las cámaras empresarias del sector. En la Zona A, el oficial especializado cobrará alrededor de $7.697 por hora, mientras que el oficial percibirá cerca de $6.584.

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El acuerdo comprende a los trabajadores alcanzados por los convenios colectivos 76/75 y 577/10 y fue firmado con la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción (FAEC).

Salarios de la construcción

UOCRA: cuánto cobran por hora los trabajadores de la construcción en octubre 2026

La paritaria estableció que el aumento de octubre se aplica sobre los salarios básicos de septiembre. Como los incrementos son acumulativos, el 1,8% se calcula sobre valores que ya habían incorporado la suba del 1,9% del mes anterior.

Tomando los básicos de septiembre informados para la Zona A, los valores de octubre quedan aproximadamente de la siguiente manera:

Categoría Septiembre 2026 Octubre 2026 Oficial especializado $7.561 por hora $7.697 por hora Oficial $6.468 por hora $6.584 por hora Medio oficial $5.977 por hora $6.085 por hora Ayudante $5.502 por hora $5.601 por hora Sereno $999.495 mensuales $1.017.486 mensuales

Los importes de octubre surgen de aplicar el incremento del 1,8% previsto en el acuerdo sobre los básicos de septiembre.

Cómo se aplica el aumento de UOCRA

El entendimiento salarial contempla tres aumentos mensuales y acumulativos para los trabajadores de la construcción:

Septiembre: 1,9%.

Octubre: 1,8%.

Noviembre: 1,7%.

Esto significa que cada porcentaje se incorpora a la base utilizada para calcular el incremento del mes siguiente. Una vez completados los tres tramos, en noviembre los valores por hora previstos llegarán a $7.828 para el oficial especializado, $6.697 para el oficial, $6.188 para el medio oficial y $5.696 para el ayudante.

Para los serenos, cuya remuneración se establece de manera mensual, el salario alcanzará los $1.034.783 en noviembre.

Aumento de los salarios de construcción

La actualización corresponde a los trabajadores de la construcción incluidos en los Convenios Colectivos de Trabajo 76/75 y 577/10. Los valores pueden variar de acuerdo con la zona geográfica y la categoría laboral. Los montos detallados corresponden a la Zona A, por lo que no deben tomarse como una escala única para todos los trabajadores de la actividad en el país.

Qué otros puntos estableció la paritaria de UOCRA