Cuánto cobran por hora los empleados de construcción tras el aumento de octubre 2026

Los trabajadores de la construcción tendrán en octubre de 2026 un aumento salarial del 1,8%, correspondiente al segundo tramo del acuerdo alcanzado por la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) con las cámaras empresarias del sector. En la Zona A, el oficial especializado cobrará alrededor de $7.697 por hora, mientras que el oficial percibirá cerca de $6.584.
El acuerdo comprende a los trabajadores alcanzados por los convenios colectivos 76/75 y 577/10 y fue firmado con la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción (FAEC).
UOCRA: cuánto cobran por hora los trabajadores de la construcción en octubre 2026
La paritaria estableció que el aumento de octubre se aplica sobre los salarios básicos de septiembre. Como los incrementos son acumulativos, el 1,8% se calcula sobre valores que ya habían incorporado la suba del 1,9% del mes anterior.
Tomando los básicos de septiembre informados para la Zona A, los valores de octubre quedan aproximadamente de la siguiente manera:
|Categoría
|Septiembre 2026
|Octubre 2026
|Oficial especializado
|$7.561 por hora
|$7.697 por hora
|Oficial
|$6.468 por hora
|$6.584 por hora
|Medio oficial
|$5.977 por hora
|$6.085 por hora
|Ayudante
|$5.502 por hora
|$5.601 por hora
|Sereno
|$999.495 mensuales
|$1.017.486 mensuales
Los importes de octubre surgen de aplicar el incremento del 1,8% previsto en el acuerdo sobre los básicos de septiembre.
Cómo se aplica el aumento de UOCRA
El entendimiento salarial contempla tres aumentos mensuales y acumulativos para los trabajadores de la construcción:
- Septiembre: 1,9%.
- Octubre: 1,8%.
- Noviembre: 1,7%.
Esto significa que cada porcentaje se incorpora a la base utilizada para calcular el incremento del mes siguiente. Una vez completados los tres tramos, en noviembre los valores por hora previstos llegarán a $7.828 para el oficial especializado, $6.697 para el oficial, $6.188 para el medio oficial y $5.696 para el ayudante.
Para los serenos, cuya remuneración se establece de manera mensual, el salario alcanzará los $1.034.783 en noviembre.
La actualización corresponde a los trabajadores de la construcción incluidos en los Convenios Colectivos de Trabajo 76/75 y 577/10. Los valores pueden variar de acuerdo con la zona geográfica y la categoría laboral. Los montos detallados corresponden a la Zona A, por lo que no deben tomarse como una escala única para todos los trabajadores de la actividad en el país.
Qué otros puntos estableció la paritaria de UOCRA
- Además de las actualizaciones salariales, el acta incorporó un aporte solidario extraordinario del 2% mensual a cargo de los trabajadores, calculado sobre los conceptos remunerativos.
- Para quienes estén afiliados a UOCRA, este aporte será absorbido por la cuota sindical. Por su parte, los empleadores deberán efectuar una contribución del 2% destinada a acciones sociales y asistenciales.
- El acuerdo también permite que las empresas compensen los aumentos voluntarios que hayan otorgado desde agosto a cuenta de futuras subas, hasta alcanzar los incrementos establecidos en la negociación paritaria.
- El cronograma salarial vigente se extiende hasta noviembre, cuando se aplicará el último aumento previsto, del 1,7%. Luego de completar los tres tramos acordados, UOCRA y las cámaras empresarias deberán avanzar con una nueva negociación para definir la evolución de los salarios del sector.