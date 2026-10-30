El Banco Central admitió la recesión y dio pistas sobre dónde está el oro

El Banco Central admitió, este jueves, que la economía cayó durante el tercer trimestre del año, lo que implica que el país entró formalmente en recesión. Además, dio pistas acerca del destino de las reservas en oro y contestó a los cuestionamientos de la AGN por los movimientos de respaldo vinculados al metal.

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Así lo hizo al dar a conocer el Informe de Política Monetaria de septiembre, que luego la entidad monetaria explicó en una conferencia de prensa encabezada por su presidente, Santiago Bausili, y el vice de la institución, Vladimir Werning.

"Para el cuarto trimestre se prevé una recuperación del PIB luego de la caída del tercer trimestre. Una vez que se normalice la actividad del agro y se disipen los factores transitorios que afectaron a la economía en julio, el PIB del cuarto trimestre registraría un aumento significativo", reconoció el BCRA en el informe.

De este modo, admitió tácitamente que el país entró en recesión técnica, que se produce cuando hay dos trimestres seguidos de actividad en baja, dado que las cifras oficiales del Indec ya mostraron una caída del 0,6% durante el segundo trimestre del año.

Aun así, Bausili se mostró optimista y, durante la conferencia de prensa, aclaró que, gracias al crecimiento del primer y el cuarto trimestres, se "prevé una recuperación del PBI, que crecería en el 2026 por segundo año consecutivo".

El titular del BCRA también aseguró que "la inflación debería bajar en lo que resta del año", ubicándose "debajo del 2%", por lo que en los 12 meses de 2026 quedará "por debajo del 30% anual".

Bausili también aclaró que el swap con China, que ahora tiene activado un tramo de US$5.000 millones, puede utilizarse eventualmente de ser necesario, luego de que frenasen las colocaciones de los bonos nominados en dólares (BONAR 2029) por la suba de las tasas de interés a nivel mundial. Además, aclaró que el swap con Estados Unidos por US$20.000 millones sigue vigente.

En paralelo, Werning se refirió a la morosidad familiar récord, aunque resaltó que la mora se encuentra "en una fase descendente", tras la baja de 12,9% a 12,8% registrada entre julio y agosto. Sin embargo, expertos señalan que ello se debe, fundamentalmente, a la cantidad de deudores considerados "irrecuperables" que por lo tanto salen de la nómina de los bancos.

Las aclaraciones del BCRA sobre el destino del oro y las operaciones con el metal

Al ser consultado acerca del destino del oro, Bausili aseguró que "no hay cuenta (del BCRA) en el Bank of England", y agregó que "el oro no se fue (del país) en British Airways".

Aun así, reconoció que en 2024 "hubo operaciones de rebalanceo en la tenencia (del oro) del BCRA" y que "una porción fue depositada en el BIS", en referencia al Bank for International Settlements, con sede en Basilea, Suiza.

Y, pese a que agregó que el BIS "recibió ese depósito en Inglaterra", afirmó que eso "es un tema de la de la administración del BIS, no tiene nada que ver con la administración del Banco Central".

En relación a las operaciones de respaldo vinculadas al oro, luego de los cuestionamientos de la auditoría de la AGN, Bausili precisó que "en las reservas del Banco Central hay 1.984.960 60 onzas troy de oro y que ese número no cambió desde 2011".

El titular del BCRA agregó que "el oro nunca se usó como garantía o colateral de ningún tipo de financiamiento". Y atribuyó la menor ganancia por las operaciones de respaldo a que se se produjo un escenario que "tenía una probabilidad de ocurrencia de 0,007%". Al respecto, Bausili acusó a la AGN de haber hecho una "politización" con la hoja de balance difundida.

En su último informe, la AGN sostuvo que el Banco Central evitó ganar más de US$ 1.000 millones debido a una especulación con el precio internacional del oro. Según su presidente, Juan Manuel Olmos, la autoridad monetaria “erró en el cálculo” y arrojó una pérdida de US$ 1.023 millones, según surge de las registraciones contables.