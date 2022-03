Empresarios expresan apoyo al acuerdo con el FMI tras reunión con Guzmán

Los máximos directivos de las empresas Visa, Syngenta y Accenture expresaron hoy su apoyo al acuerdo que el Gobierno argentino busca cerrar con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para renegociar los US$ 44.500 millones que el país le adeuda al organismo.

El pronunciamiento de los empresarios se da a conocer luego de la reunión que mantuvieron ayer con el ministro de Economía, Martín Guzmán, quien informó sobre los detalles del memorando de entendimiento que el Gobierno nacional busca aprobar en el Congreso.

Gabriela Renaudo, CEO de Visa Argentina, destacó que “cerrar un acuerdo con el FMI es fundamental para el país. El país no tiene opción. Necesita su inserción en el mundo para poder seguir funcionando”.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

“La economía local necesita de esa conexión internacional, por ende, caer en un default no es alternativa para Argentina”, dijo Renaudo, informó el Ministerio de Economía.

La empresaria destacó que luego de la pandemia “realmente hemos visto un recupero del consumo en general en Argentina”.

Por su parte, Antonio Aracre, CEO Syngenta, destacó que la economía argentina “funciona en base a los dólares: las importaciones, las fábricas, la producción requieren insumos importados. Si no tenemos dólares no podemos producir, no podemos avanzar, no podemos generar trabajo, no podemos crecer”.

En este marco “aprobar este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es urgente y es importantísimo porque es lo que, precisamente, nos va a permitir que se generen esos dólares y que ingrese lo que necesitamos para poder seguir operando”.

Aracre señaló que "en el Parlamento que se está discutiendo cómo encarar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y lo crítico que es que esto se apruebe para que los proyectos vinculados a la innovación y a la generación de empleo puedan seguir adelante”.

Por su parte, Sergio Kaufman, presidente de Accenture Argentina, destacó que durante la reunión de ayer “la discusión fue cómo hacer para que el enorme activo en ciencia y tecnología del país se materialice y colaboremos para generar valor en el país, a través de todas las empresas”.

Con respecto al tema del apoyo del FMI, “que no fue el tema central de la reunión, pero fue un tema que se tocó lateralmente, es importantísimo que Argentina cierre el acuerdo con el Fondo y que el Congreso lo avale”.

“Es una parte para seguir conectados al mundo y seguir generando futuro para nuestra gente, que en definitiva para eso estamos”, afirmó Kaufman.

Con información de Télam