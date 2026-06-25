El FMI pidió más formalidad laboral y evitó poner fecha a la salida a los mercados internacionales

El Fondo Monetario Internacional (FMI) reclamó este jueves por una mayor formalidad en el mercado laboral argentino, mientras que evitó poner fecha a la salida del país a los mercados internacionales de deuda.

Según destacó el organismo de crédito, durante el último tiempo mejoró la perspectiva de Argentina en relación a la deuda pública, así como la percepción del país por parte de los inversores globales.

"Los diferenciales de la deuda soberana argentina se han reducido significativamente y ahora se sitúan por debajo de los 450 puntos básicos", destacó al respecto la vocera del FMI, Julie Kozack, en referencia a la baja del riesgo país durante las últimas semanas.

En su conferencia de prensa regular, de la que participó El Destape, Kozack resaltó que "el sentimiento del mercado hacia Argentina se ha vuelto más favorable, lo cual se refleja en las mejoras de calificación crediticia otorgadas por dos agencias".

De este modo, la vocera se refirió a la suba en la nota sobre el riesgo de la deuda por parte de Fitch, a inicios de mayo, y Standard & Poor's (S&P), a mediados de junio. Al contrario, evitó mencionar la perspectiva negativa del MSCI, que esta semana descartó elevar el status de Argentina por encima de su categoría más baja ("standalone" o mercado aislado).

Kozack también destacó "el importante papel catalizador que pueden desempeñar las instituciones financieras internacionales y los bancos multilaterales de desarrollo. Pueden contribuir a respaldar las estrategias de financiación y las agendas de reformas de los países", en referencia a las recientes garantías ofrecidas por el Banco Mundial y el BID para que Argentina pueda volver a acceder al financiamiento privado.

Pese a los elogios, lo cierto es que el FMI evitó dar una fecha precisa para el regreso de Argentina a los mercados internacionales de deuda. "Cabe señalar que las decisiones sobre el momento y las condiciones para acceder al mercado corresponden, en última instancia, a las autoridades" argentinas, señaló Kozack en ese sentido.

Hasta ahora, Argentina emitió bonos suscriptos y pagaderos en dólares, pero siempre bajo legislación local. La última colocación de deuda argentina bajo legislación extranjera (de Estados Unidos) se dio en 2018. La semana pasada, en tanto, el país autorizó la toma de deuda con organismos internacionales por hasta 5.000 millones de dólares y con la posibilidad de extender la jurisdicción para litigios a Nueva York. Pero, justamente, se trata de una eventual deuda con instituciones y no con bonistas o bancos de inversión privados.

Lo curioso es que esta falta de definiciones del Fondo sobre la fecha en la que Argentina debería regresar a los mercados internacionales de deuda privada contrasta con lo indicado por el propio organismo en el último staff report, firmado a fines de mayo pasado. Allí, el FMI "subrayó la importancia de aprovechar la ventana de oportunidad de este año para empezar a acceder a los mercados internacionales". Pero, ahora, el propio organismo de crédito evita confirmar que el país pueda efectivamente salir a colocar deuda bajo legislación extranjera durante lo que resta de 2026.

El FMI puso el foco en la informalidad laboral

Por otro lado, y ante las preguntas de El Destape y otros medios, el FMI abordó la cuestión de la informalidad laboral en el país, luego de que el informe del Indec de esta semana mostrara una suba en la cantidad de trabajadores informales durante el primer trimestre de 2026.

"Uno de los objetivos clave del programa es avanzar hacia un mercado laboral más formal, lograr una mayor formalización en dicho mercado", remarcó Kozack en ese contexto.

Al respecto, la vocera del Fondo reconoció tácitamente el atraso del país en relación a este objetivo al argumentar que es lógico que la reforma laboral aún no haya tenido impacto en la generación de empleo formal. "La reforma laboral que se ha promulgado o implementado recientemente es algo nuevo. Los efectos de este tipo de reformas tardan tiempo en manifestarse".

Y reiteró indirectamente la necesidad de bajar los niveles de informalidad al añadir que "el objetivo de esta reforma (laboral) es, por supuesto, fomentar la creación de empleo formal y mejorar el funcionamiento del mercado laboral, algo que nosotros respaldamos".

El último lunes, el Indec reveló que el desempleo bajó levemente en el primer trimestre para cerrar a 7,8%, pero advirtió al mismo tiempo por una suba de la informalidad, que pasó del 42,2% al 44,4% en la comparación interanual.