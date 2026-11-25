La trágica explosión en Remedios de Escalada en una obra de la red de gas de Metrogas sumó la cuarta víctima fatal, provocó más de 20 heridos y provocó graves daños materiales en viviendas y comercios de la zona. La Comisión de Usuarios del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (CUENReGE), que agrupa a más de 30 organizaciones, realizó un pedido de informe en carácter de “urgente”.

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Reclaman un “procedimiento sancionatorio, auditoría técnica integral de seguridad, medidas cautelares de tutela y revisión de la prórroga de licencia de Metrogas”, por los hechos ocurridos el 13 de noviembre pasado en la localidad del partido de Lanús.

Según confirmaron fuentes de las asociaciones de usuarios a El Destape, el próximo lunes las entidades tienen una reunión con el vicepresidente del ENREGE, Vicente Serra, y los vocales Marcelo Nacho, Griselda Lambertini, que actúan, de hecho, como autoridades máximas del ente regulador ya que el nombramiento del nuevo presidente está demorado hace casi seis meses por las internas del gobierno nacional.

En el pedido de informe, la Comisión de Usuarios reclama “la apertura inmediata de un sumario sancionatorio por las gravísimas fallas operativas, de supervisión de contratistas y de violación de protocolos de emergencia”.

Además, exige “una auditoría técnica integral y extraordinaria sobre la totalidad de los frentes de obra en la vía pública (propios y tercerizados) y los planes de mantenimiento preventivo de redes de media y alta presión”.

También pidieron “medidas cautelares regulatorias urgente” para la suspensión preventiva de las empresas contratistas involucradas (como la firma Exgadet), la exención de facturación y reconexión gratuita para los vecinos damnificado, entre otros puntos”.

La demora del Gobierno en el ente regulador

Bajo el paraguas de la Ley Bases, el gobierno unificó este año el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) bajo un mismo organismo. Pocas semanas antes de mitad de año nombró a Néstor Lamboglia como presidente del ENREGE.

Pero a principios de junio el flamante titular del nuevo ente regulador unificado renunció sorpresivamente a su cargo. Duró menos de un mes. La salida estuvo envuelta en internas dentro del organismo y del propio gobierno nacional.

Santiago Caputo sigue de cerca esas internas bajando o subiendo el pulgar de los candidatos a reemplazar a Lamboglia. Luis Caputo, hoy bajo presión por los cimbronazos económicos, también intentó tener candidatos propios.

Los cierto es que, pese a que la Secretaría de Energía inició los trámites formales para designar al nuevo titular del ENREGE, pasaron casi seis meses y todavía no hay un responsable del ente que regula a las compañías que prestan los servicio públicos de transporte y distribución de gas natural y electricidad del ámbito nacional.

En el medio de esta larga demora del gobierno, el ministro de Desregulación y Transformación, Federico Sturzenegger, se colocó como el artífice del plan de retiro voluntario masivos y achicamiento del personal que pertenecía a ambos entes. Desde fines de 2023 la plantilla de los entes reguladores se habría reducido en más de un 30%.

La falta de un presidente del ENREGE es más notoria ante hechos trágicos como el que ocurrió en Remedios de Escalada. No hay responsables del ente regulador que den declaraciones públicas de lo que ocurrió y de los avances de la investigación.

En medio de esta demora renunció Daniel González al cargo de Coordinador de Energía y Minería del Ministerio de Economía, que actuaba como mano derecha de Luis Caputo en temas referidos a ambos sectores. González tenía candidatos que podían haber asumido en el ente regulador, pero su salida dio por finalizada esa posibilidad. Por lo pronto, el gobierno sigue demorando el nombramiento del nuevo presidente del ENREGE.

El 17 de noviembre, cuatro días después de la explosión, el ENREGE publicó un comunicado para informar que el organismo “inició de oficio los peritajes técnicos para esclarecer la explosión ocurrida el pasado viernes 13 de noviembre en la localidad de Remedios de Escalada”.

También señaló que “ese mismo viernes, a pocas horas del incidente, el Ente envió una nota formal a la distribuidora Metrogas en la que le requirió información detallada sobre lo ocurrido”. Entre otros puntos, solicitó “el plano de la red con la ubicación de la rotura, la tarea que se estaba ejecutando en ese momento, el último registro de odorización del gas en la zona, las acciones realizadas para asegurar la zona afectada, las constancias del Plan de Prevención de Daños y del seguimiento de la obra, y el historial de incidentes del año”.

El ente subrayó que, con toda la información relevada, “el ente reconstruirá cómo ocurrieron los hechos, determinará las responsabilidades y aplicará las sanciones que correspondan. Los resultados quedarán a disposición de la Justicia”.