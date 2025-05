Peatones caminan frente a un espacio comercial en 715-717 de la Quinta Avenida en la ciudad de Nueva York, EEUU

Según publicó la Oficina de Análisis Económico (BEA) del Departamento de Comercio, durante el primer trimestre del año, las ganancias de las empresas estadounidenses sufrieron una caída abrupta y se estima que esta tendencia "podría continuar en lo que resta del año". En total, los rendimientos empresariales disminuyeron 118.100 millones de dólares.

Los aranceles establecidos por el presidente Donald Trump en los últimos meses serían los responsables de la situación, los cuales amenazan con debilitar el crecimiento económico en lo inmediato.

A pesar de que en el trimestre anterior, de octubre a diciembre, se había registrado un aumento de 204.700 millones de dólares en las ganancias, los datos de la BEA transmiten preocupación a las compañías dado que se trataría de la caída más significativa desde el cuarto trimestre de 2020, en plena pandemia de COVID, lo que encendió las alarmas en el ámbito económico por las posibles repercusiones a corto y mediano plazo.

Economistas y analistas financieros atribuyen este desplome a los fuertes aranceles a las importaciones impulsados por la administración Trump. Según dijeron, éstos impuestos "han afectado negativamente la confianza de empresas y consumidores", generando "incertidumbre económica" y una volatilidad sin precedentes en los mercados financieros.

Cómo influyó el bloqueo a los aranceles de Trump en la caída de las ganancias

Un tribunal de comercio de Estados Unidos bloqueó el miércoles la entrada en vigor de la mayoría (aunque no todos) de los aranceles de Trump, en un fallo en el que sostuvieron que el presidente "se extralimitó en su autoridad". "Ese uso es inadmisible no porque sea imprudente o ineficaz, sino porque (la ley federal) no lo permite", afirmaron en el veredicto.

Según detallaron los economistas, aunque el fallo ofrecía cierto alivio en principio, terminó por agregar "otra capa de incertidumbre" sobre la economía. Hubieron empresas como aerolíneas, minoristas o fabricantes de automóviles que esta semana se retiraron o se abstuvieron de dar orientaciones financieras para 2025, justificándose en la incertidumbre causada por "el carácter intermitente de algunos aranceles", dijeron.

En el último trimestre, las empresas concentraron sus importaciones y los hogares terminaron haciendo compras preventivas para evitar costos más elevados, lo que no permitió tener así una imagen clara de la economía y del impacto real en la sociedad norteamericana sobre la situación.

La avalancha de importaciones hizo que el Producto Interno Bruto (PBI) estadounidense disminuyera a una tasa anualizada revisada al alza del 0,2% en el trimestre enero-marzo, según determinaron los informes propios de la BEA en su segunda estimación del PIB de este año.

Con información de Reuters