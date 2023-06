El petróleo se recupera tras fuerte caída de inventarios en los Estados Unidos

El precio del barril de petróleo se recuperó hoy en Nueva York luego de que un informe oficial mostrara que los inventarios de crudo en Estados Unidos cayeron casi 10 millones de barriles, superando todas las previsiones de los analistas y opacando las advertencias de nuevas subas en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal (Fed).

El barril de la variedad WTI subió 2,1% y cerró en US$ 69,20 mientras que el tipo Brent ganó 1,8% y se negoció en US$ 73,60, según cifras suministradas por el New York Mercantil Exchange (Nymex).

La Administración de Información Energética (AIE) de EEUU informó hoy que "los inventarios comerciales de petróleo crudo, excluidas las Reservas Estratégicas de Petróleo, disminuyeron en 9,6 millones de barriles respecto de la semana anterior y totalizaron 453,7 millones de barriles, ubicándose 1% por debajo del promedio de los últimos cinco años para esta época del año".

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

En tanto, los inventarios de naftas para automotores aumentaron en 600 mil barriles desde la semana pasada y están 7% por debajo del promedio de los últimos cinco años para esta época del año.

Los inversores reaccionaron a la fuerte baja de los stock y dejaron de lado nuevas advertencias de alzas en las tasas de interés que amenazan con enfriar la actividad económica.

El presidente de la Fed, Jerome Powell, advirtió hoy que se avecinan al menos dos nuevos ajustes en la tasa de referencia del organismo.

En la reunión anual del Banco Central Europeo (BCE), en Sintra, Portugal, Powell sostuvo que "la política monetaria no ha sido suficientemente restrictiva durante el tiempo necesario", al tiempo que no descartó "en absoluto la posibilidad de realizar movimientos en reuniones consecutivas".

Powell señaló que el mercado laboral de Estados Unidos, en particular, necesita relajarse aún más para aliviar la presión sobre los precios, aunque reconoció que existe una probabilidad significativa de una recesión pero que esta no es la situación más probable.

La próxima reunión del Comité de Mercado Abierto de la Fed está programada para el 25 y 26 de julio.

Los contratos de futuros de gas natural se negociaron con una baja de 5,8% y cerraron en US$ 2,60 por millón de BTU.

Finalmente, el oro bajó 0,3% y se pactó en US$ 1.918 por onza.

Con información de Télam