Escala salarial de empleados de comercio con aumento en noviembre 2026: cuánto cobran, según categoría

Los empleados de comercio tendrán un nuevo aumento salarial en noviembre de 2026, como parte del acuerdo paritario firmado entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) y las cámaras empresariales del sector. La actualización será del 1,9% y alcanzará a cerca de 1,2 millones de trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75.

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El entendimiento contempla una recomposición del 5,7% para el último trimestre del año, distribuida en tres tramos iguales entre octubre y diciembre. Además, establece el pago de una suma extraordinaria de $50.000, dividida en dos cuotas de $25.000.

Con la actualización de noviembre, los salarios de convenio para trabajadores de jornada completa y sin antigüedad se ubicarán entre $1.378.448 y $1.450.707, según la categoría laboral. Estos importes incluyen los componentes remunerativos y no remunerativos previstos para el mes, pero no contemplan los adicionales por antigüedad y presentismo.

Salarios de empleados de comercio

Empleados de comercio: cuánto cobran en noviembre 2026, categoría por categoría

La escala salarial de noviembre incorpora el segundo tramo del aumento paritario del 1,9% y la segunda cuota de $25.000 correspondiente a la suma extraordinaria acordada. Los valores se aplican a los salarios devengados durante noviembre, que se liquidarán y cobrarán en diciembre.

Maestranza

Categoría Salario de noviembre Maestranza A $1.378.448 Maestranza B $1.381.969 Maestranza C $1.394.305

Administrativos

Categoría Salario de noviembre Administrativo A $1.391.664 Administrativo B $1.396.955 Administrativo C $1.402.240 Administrativo D $1.418.103 Administrativo E $1.431.320 Administrativo F $1.450.707

Cajeros

Categoría Salario de noviembre Cajero A $1.396.069 Cajero B $1.402.240 Cajero C $1.410.171

Personal auxiliar

Categoría Salario de noviembre Auxiliar A $1.396.069 Auxiliar B $1.404.881 Auxiliar C $1.433.963

Auxiliares especializados

Categoría Salario de noviembre Auxiliar especializado A $1.406.647 Auxiliar especializado B $1.422.508

Vendedores

Categoría Salario de noviembre Vendedor A $1.396.069 Vendedor B $1.422.511 Vendedor C $1.431.320 Vendedor D $1.450.707

Los montos corresponden a las escalas salariales para jornada completa y trabajadores sin antigüedad. A estos valores deben sumarse los adicionales que correspondan por convenio, por lo que el importe final puede variar según la situación de cada empleado.

Empleados de comercio con aumento

Paritarias de comercio: de cuánto es el aumento de noviembre 2026

El acuerdo salarial fue firmado por FAECyS, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA).

La recomposición alcanza el 5,7% para el último trimestre de 2026, distribuido de la siguiente manera:

Octubre: aumento del 1,9%.

Noviembre: aumento del 1,9%.

Diciembre: aumento del 1,9%.

Los incrementos se calculan sobre las escalas de remuneraciones básicas de septiembre de 2026, junto con las sumas no remunerativas vigentes en ese período. De esta manera, noviembre representa el segundo tramo de la actualización, mientras que en diciembre se aplicará el último incremento previsto en el entendimiento.

Bono de $50.000 para empleados de comercio: cómo se paga

Además del aumento salarial, la paritaria estableció una suma extraordinaria de $50.000, de carácter no remunerativo y no acumulativo.

El importe se distribuye en dos cuotas:

$25.000 correspondientes a octubre, que se cobran con la liquidación de ese mes.

$25.000 correspondientes a noviembre, que se cobran con los haberes de ese período en diciembre.

La segunda cuota ya está incluida en los valores de la escala salarial de noviembre publicados anteriormente. Por lo tanto, no corresponde volver a sumar esos $25.000 a los importes detallados en las tablas.