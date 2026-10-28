Paritarias y aumentos de sueldo en noviembre 2026: qué gremios ya acordaron nuevas escalas

Las paritarias de noviembre de 2026 llegan con aumentos salariales confirmados para distintos sectores de la economía argentina. Sin embargo, gran parte de los acuerdos alcanzados por los gremios contempla incrementos mensuales inferiores al 2%, en un contexto en el que la inflación se mantiene cerca de ese nivel.

{{{htmlAmp}}}

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el Índice de Precios al Consumidor (IPC) avanzó un 1,9% en septiembre, acumuló un 23,6% en los primeros nueve meses del año y registró una variación interanual del 33%.

En este escenario, sindicatos y cámaras empresarias negociaron nuevas escalas salariales para el último trimestre de 2026, con aumentos escalonados, sumas no remunerativas y bonos extraordinarios.

Paritarias de noviembre 2026: qué gremios tienen aumentos confirmados

Entre los principales sectores que acordaron actualizaciones salariales para noviembre se encuentran los trabajadores estatales, camioneros, construcción, metalúrgicos y personal de casas particulares.

Estatales: aumentos de hasta el 3%

Los trabajadores de la Administración Pública Nacional comprendidos en el acuerdo de UPCN tienen previsto un incremento del 1,6% en noviembre, luego de la suba del 1,8% correspondiente a octubre. Para diciembre se estableció otro ajuste del 1,5%, junto con una asignación extraordinaria de $80.000 por única vez.

En la provincia de Buenos Aires, UPCNBA acordó con el Gobierno bonaerense un aumento del 6% sobre los salarios de septiembre, distribuido en dos tramos del 3% para octubre y noviembre. El mismo esquema fue aceptado por docentes y trabajadores judiciales de la provincia.

Cuánto cobran empleadas domésticas

Empleadas domésticas: suba del 1,6% en noviembre

El personal de casas particulares recibirá un aumento salarial del 1,6% en noviembre, según el esquema establecido por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares. La actualización se suma a los incrementos del 1,9% en agosto, 1,8% en septiembre y 1,7% en octubre. Además, está previsto otro ajuste del 1,6% en diciembre, que completará el acuerdo vigente.

Construcción: cuánto aumenta la UOCRA

La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) acordó un incremento total del 5,51% para los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo 76/75.

El esquema contempla una suba del 1,8% para octubre y otra del 1,7% para noviembre, calculada sobre los salarios del mes anterior.

Camioneros: aumento del 1,7% y bono extraordinario

La Federación Nacional de Trabajadores Camioneros acordó una actualización salarial del 9,9%, distribuida en distintos tramos hasta febrero de 2027.

El cronograma establece:

Octubre de 2026: 1,7%.

Noviembre de 2026: 1,7%.

Diciembre de 2026: 1,6%.

Enero de 2027: 1,6%, junto con un bono de $1.200.000.

Febrero de 2027: 1,5%.

Los incrementos alcanzan a los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo 40/89.

Metalúrgicos y siderúrgicos: aumentos y bonos

La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) acordó para el sector siderúrgico un incremento no remunerativo y no acumulativo del 6%, previsto para noviembre y diciembre. El acuerdo también contempla un bono extraordinario de $1.600.000 para trabajadores propios de las empresas siderúrgicas y de $1.280.000 para contratistas.

Por otra parte, la rama metalúrgica alcanzó un acuerdo que establece una mejora salarial del 23,5% entre agosto de 2026 y marzo de 2027. La actualización combina porcentajes de aumento y sumas no remunerativas, que se incorporarán a los salarios básicos en abril de 2027.

Salarios de comercio con aumento

Peones rurales: cuánto cobran en noviembre

Los trabajadores rurales comprendidos en el Régimen Nacional de Trabajo Agrario también cuentan con una escala salarial actualizada. Desde octubre, el salario básico del Peón General quedó establecido en $1.235.833,53 mensuales, más una suma no remunerativa de $12.465. Estos importes se mantendrán en noviembre, ya que la escala general tiene vigencia hasta el 31 de julio de 2027.

Otros sectores que alcanzaron acuerdos salariales para este período incluyen sanidad, alimentación, telefonía, industria del caucho, bancarios y químicos.

Empleados de comercio: qué pasa con las paritarias de noviembre 2026

Los empleados de comercio continúan a la espera de una nueva definición salarial para el último trimestre del año. La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS), encabezada por Armando Cavalieri, mantiene negociaciones con la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA).

El acuerdo anterior contempló un incremento total del 5,7% para los trabajadores del Convenio Colectivo de Trabajo 130/75. Además, se estableció la incorporación gradual al salario básico de los $120.000 mensuales que los trabajadores perciben como sumas no remunerativas. El esquema prevé incorporar $20.000 por mes entre diciembre de 2026 y mayo de 2027, hasta completar el total.

Por el momento, no hay un nuevo aumento confirmado para noviembre a nivel nacional, mientras continúan las negociaciones para actualizar las escalas del sector.

Paritarias e inflación: qué pasa con el poder adquisitivo

Los acuerdos salariales del último trimestre reflejan la expectativa de una desaceleración inflacionaria, aunque muchos de los incrementos mensuales pactados se ubican por debajo del último IPC conocido. En septiembre, la inflación fue del 1,9%, mientras que varios gremios acordaron aumentos de entre el 1,5% y el 1,8% para los próximos meses.