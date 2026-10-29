Aumento para empleados de comercio en octubre, noviembre y diciembre 2026: cuánto cobran

Los empleados de comercio tendrán nuevos aumentos salariales en octubre, noviembre y diciembre de 2026, luego del acuerdo paritario alcanzado entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) y las principales cámaras empresarias del sector. El entendimiento contempla un incremento total del 5,7% para el último trimestre del año, que se aplicará de manera escalonada, junto con el pago de un bono extraordinario de $50.000 para todas las categorías.

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La negociación fue cerrada entre el sindicato que conduce Armando Cavalieri y la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA).

Empleados de comercio en noviembre

Empleados de comercio: de cuánto es el aumento en octubre, noviembre y diciembre 2026

El nuevo acuerdo establece una actualización salarial del 5,7%, distribuida en tres tramos mensuales del 1,9%. El cronograma de aumentos será el siguiente:

Mes Aumento salarial Octubre de 2026 1,9% Noviembre de 2026 1,9% Diciembre de 2026 1,9% Total del trimestre 5,7%

De esta manera, los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) 130/75 recibirán una actualización de sus haberes durante los últimos tres meses del año. Los importes finales dependerán de la categoría laboral, la antigüedad y los adicionales correspondientes a cada empleado.

Bono de $50.000 para empleados de comercio: cuándo se cobra

Además de los incrementos porcentuales, el acuerdo contempla el pago de un bono extraordinario de $50.000 para todas las categorías, que se abonará en dos cuotas iguales. La primera cuota de $25.000 se liquidará con los salarios de octubre, que se cobran en noviembre, mientras que los $25.000 restantes se pagarán con los haberes de noviembre, que se perciben en diciembre.

Por lo tanto, los trabajadores recibirán:

Con el sueldo de octubre: aumento del 1,9% y bono de $25.000.

Con el sueldo de noviembre: aumento del 1,9% y segunda cuota del bono de $25.000.

Con el sueldo de diciembre: aumento del 1,9%, sin una nueva cuota del bono extraordinario prevista en este acuerdo.

Salarios confirmados en noviembre

Qué pasa con la suma fija de $120.000 para empleados de comercio

El entendimiento también establece la continuidad de la suma fija no remunerativa de $120.000 mensuales, que había sido acordada en la negociación salarial anterior. A partir de diciembre de 2026, ese importe comenzará a incorporarse progresivamente al salario básico, mediante seis cuotas mensuales de $20.000.

El cronograma será el siguiente:

Mes Importe que se incorpora al básico Diciembre de 2026 $20.000 Enero de 2027 $20.000 Febrero de 2027 $20.000 Marzo de 2027 $20.000 Abril de 2027 $20.000 Mayo de 2027 $20.000 Total $120.000

Esta incorporación gradual aumentará la porción remunerativa del salario, con efectos sobre los conceptos laborales que se calculan a partir del sueldo básico y los adicionales correspondientes.

Cuánto cobran los empleados de comercio con los nuevos aumentos

El salario final de cada trabajador dependerá de la escala correspondiente a su categoría dentro del CCT 130/75, además de los aumentos y sumas adicionales establecidos en la paritaria. A los importes de convenio se les deben agregar dos conceptos:

Antigüedad: corresponde un adicional del 1% por cada año de servicio, calculado sobre el sueldo básico y las sumas no remunerativas.

corresponde un adicional del 1% por cada año de servicio, calculado sobre el sueldo básico y las sumas no remunerativas. Presentismo: equivale a un doceavo de la remuneración mensual, aproximadamente un 8,33%, conforme al artículo 40 del convenio colectivo.

Por lo tanto, el monto que percibirá cada empleado dependerá de su categoría, años de antigüedad y cumplimiento de las condiciones para cobrar los adicionales.

Cuándo cobran los empleados de comercio y qué pasa con el aguinaldo

El acuerdo también impactará en los próximos recibos de sueldo, en la antesala del pago de la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC). Las fechas previstas son:

Sueldo de octubre: hasta el jueves 5 de noviembre de 2026.

Sueldo de noviembre: hasta el viernes 4 de diciembre de 2026.

Aguinaldo de diciembre: fecha límite de pago el 18 de diciembre de 2026.

El aguinaldo se calcula sobre la mayor remuneración mensual computable del segundo semestre, por lo que su importe dependerá de los conceptos remunerativos que integren el salario de cada trabajador.