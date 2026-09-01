Escala salarial de empleados de comercio con aumento en septiembre 2026: cuánto cobran, según categoría

Los empleados de comercio cobrarán en septiembre una nueva actualización salarial, correspondiente a los haberes devengados durante agosto. El incremento forma parte de la paritaria acordada por la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) junto con las cámaras empresarias del sector.

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El entendimiento estableció una recomposición total del 5,7% para el trimestre julio-septiembre, distribuida en tres tramos iguales del 1,9%, de carácter nominal y no acumulativo. Los aumentos se calculan sobre las escalas básicas de junio de 2026.

Con la actualización que se cobra en septiembre, los salarios de referencia parten de $1.305.461 para Maestranza A, mientras que las categorías superiores de Administración y Ventas llegan hasta $1.373.824.

Empleados de comercio: cómo es el aumento de septiembre 2026

El acuerdo paritario contempla tres aumentos del 1,9%:

Julio: 1,9%.

Agosto: 1,9%.

Septiembre: 1,9%.

Cada uno se calcula sobre los básicos de junio, por lo que no se trata de incrementos acumulativos. El último tramo correspondiente a septiembre completará la recomposición del 5,7% prevista para el trimestre.

Además, con los haberes de agosto que se cobran durante septiembre se liquida la segunda cuota de $25.000 de la asignación extraordinaria de $50.000. Para quienes trabajan jornadas reducidas o a tiempo parcial, ese monto se paga proporcionalmente.

Salarios con aumento en septiembre

Escala salarial de Maestranza en septiembre

Los valores de Maestranza quedan de la siguiente manera:

Maestranza A: $1.305.461.

$1.305.461. Maestranza B: $1.308.793.

$1.308.793. Maestranza C: $1.320.464.

Cuánto cobran los administrativos

Para el personal administrativo, la escala es:

Administrativo A: $1.317.965.

$1.317.965. Administrativo B: $1.322.971.

$1.322.971. Administrativo C: $1.327.970.

$1.327.970. Administrativo D: $1.342.978.

$1.342.978. Administrativo E: $1.355.482.

$1.355.482. Administrativo F: $1.373.824.

Escala salarial de cajeros

Los cajeros percibirán los siguientes montos:

Cajero A: $1.322.132.

$1.322.132. Cajero B: $1.327.970.

$1.327.970. Cajero C: $1.335.474.

Cuánto cobran los auxiliares

Para el personal auxiliar, los valores serán:

Auxiliar A: $1.322.132.

$1.322.132. Auxiliar B: $1.330.469.

$1.330.469. Auxiliar C: $1.357.983.

$1.357.983. Auxiliar Especializado A: $1.332.140.

$1.332.140. Auxiliar Especializado B: $1.347.145.

Empleados de comercio: sueldo de vendedores

La escala para vendedores queda establecida de la siguiente manera:

Vendedor A: $1.322.132.

$1.322.132. Vendedor B: $1.347.148.

$1.347.148. Vendedor C: $1.355.482.

$1.355.482. Vendedor D: $1.373.824.

La paritaria también prorrogó la incorporación al básico de la suma fija no remunerativa de $120.000. Ese importe continuará abonándose bajo esa modalidad y comenzará a incorporarse progresivamente desde diciembre de 2026.

El esquema prevé sumar $20.000 por mes al salario básico, desde diciembre de 2026 hasta mayo de 2027, cuando quedará totalmente incorporado.

Empleados de comercio por hora

Los montos de la escala funcionan como referencia y pueden incrementarse con diferentes adicionales previstos por el convenio. Entre ellos se encuentran la antigüedad, equivalente al 1% por cada año trabajado; el presentismo; los adicionales específicos para cajeros; el plus por armado de vidrieras y los montos por kilometraje para choferes y ayudantes.

Por eso, el salario final de cada trabajador puede superar los valores de la escala dependiendo de su categoría, antigüedad y las tareas que realice. La próxima instancia clave será en octubre de 2026, cuando FAECYS y las cámaras empresarias volverán a reunirse para revisar la evolución de los salarios y analizar eventuales nuevos aumentos para el tramo final del año.