Escala salarial de empleados de comercio con aumento en septiembre 2026: cuánto cobran, según categoría

Los empleados de comercio cobrarán en septiembre una nueva actualización salarial, correspondiente a los haberes devengados durante agosto. El incremento forma parte de la paritaria acordada por la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) junto con las cámaras empresarias del sector.
El entendimiento estableció una recomposición total del 5,7% para el trimestre julio-septiembre, distribuida en tres tramos iguales del 1,9%, de carácter nominal y no acumulativo. Los aumentos se calculan sobre las escalas básicas de junio de 2026.
Con la actualización que se cobra en septiembre, los salarios de referencia parten de $1.305.461 para Maestranza A, mientras que las categorías superiores de Administración y Ventas llegan hasta $1.373.824.
Empleados de comercio: cómo es el aumento de septiembre 2026
El acuerdo paritario contempla tres aumentos del 1,9%:
- Julio: 1,9%.
- Agosto: 1,9%.
- Septiembre: 1,9%.
Cada uno se calcula sobre los básicos de junio, por lo que no se trata de incrementos acumulativos. El último tramo correspondiente a septiembre completará la recomposición del 5,7% prevista para el trimestre.
Además, con los haberes de agosto que se cobran durante septiembre se liquida la segunda cuota de $25.000 de la asignación extraordinaria de $50.000. Para quienes trabajan jornadas reducidas o a tiempo parcial, ese monto se paga proporcionalmente.
Escala salarial de Maestranza en septiembre
Los valores de Maestranza quedan de la siguiente manera:
- Maestranza A: $1.305.461.
- Maestranza B: $1.308.793.
- Maestranza C: $1.320.464.
Cuánto cobran los administrativos
Para el personal administrativo, la escala es:
- Administrativo A: $1.317.965.
- Administrativo B: $1.322.971.
- Administrativo C: $1.327.970.
- Administrativo D: $1.342.978.
- Administrativo E: $1.355.482.
- Administrativo F: $1.373.824.
Escala salarial de cajeros
Los cajeros percibirán los siguientes montos:
- Cajero A: $1.322.132.
- Cajero B: $1.327.970.
- Cajero C: $1.335.474.
Cuánto cobran los auxiliares
Para el personal auxiliar, los valores serán:
- Auxiliar A: $1.322.132.
- Auxiliar B: $1.330.469.
- Auxiliar C: $1.357.983.
- Auxiliar Especializado A: $1.332.140.
- Auxiliar Especializado B: $1.347.145.
Empleados de comercio: sueldo de vendedores
La escala para vendedores queda establecida de la siguiente manera:
- Vendedor A: $1.322.132.
- Vendedor B: $1.347.148.
- Vendedor C: $1.355.482.
- Vendedor D: $1.373.824.
La paritaria también prorrogó la incorporación al básico de la suma fija no remunerativa de $120.000. Ese importe continuará abonándose bajo esa modalidad y comenzará a incorporarse progresivamente desde diciembre de 2026.
El esquema prevé sumar $20.000 por mes al salario básico, desde diciembre de 2026 hasta mayo de 2027, cuando quedará totalmente incorporado.
Los montos de la escala funcionan como referencia y pueden incrementarse con diferentes adicionales previstos por el convenio. Entre ellos se encuentran la antigüedad, equivalente al 1% por cada año trabajado; el presentismo; los adicionales específicos para cajeros; el plus por armado de vidrieras y los montos por kilometraje para choferes y ayudantes.
Por eso, el salario final de cada trabajador puede superar los valores de la escala dependiendo de su categoría, antigüedad y las tareas que realice. La próxima instancia clave será en octubre de 2026, cuando FAECYS y las cámaras empresarias volverán a reunirse para revisar la evolución de los salarios y analizar eventuales nuevos aumentos para el tramo final del año.