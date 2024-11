Ex funcionaria de Energía destrozó el plan de contingencia que evalúa el Gobierno

El ex secretaria de Energía Flavia Royón cuestionó este martes el plan de contingencia que presentó el Gobierno para atender el exceso de demanda energética que se producirá en el verano al asegurar que es "pagarles a las empresas para que no usen energía". "El plan de contingencia que se plantea para el verano es pagarle a las empresas para que no usen energía y ahora no hay tiempo de hacer un mantenimiento", afirmó la ex funcionaria.

En declaraciones a Radio Splendid, Royón sostuvo "hay un problema de estructura que se deben solucionar a mediano plazo", pero al mismo tiempo estimó que "es difícil que veamos cortes muy prolongados". "En lo inmediato no hay solución. Puede que haya o no cortes. No hay certezas", recalcó la ex funcionaria.

Respecto del tema tarifario, Royón sostuvo que es difícil quitar los subsidios por completo "con los niveles de pobreza que tenemos". "La política energética no hay que verla por separado del contexto del país. Hay que darle tiempo a nuestro país para que pueda estabilizar las cuentas", afirmó la ex secretaria de Energía.

Recalcó que "la generación de energía se soluciona con planificación, no un mes antes. Más allá de solucionar el problema inmediato, hay que planificar a mediano plazo tener un modelo energético competitivo".

La Secretaría de Energía del Ministerio de Economía de la Nación fue sede esta semana de la segunda reunión del Comité de Seguimiento de Implementación del Plan de Contingencia para meses críticos 2024-2026. Participaron representantes de esa área en conjunto con Jefatura de Gabinete, CAMMESA, ENRE, las asociaciones ATEERA, AGEERA y AGUEERA y las empresas distribuidoras Edesur y Edenor.

El objetivo de la reunión fue revisar los avances en las situaciones críticas identificadas y definir los siguientes pasos para avanzar con la resolución de problemas cruciales antes del inicio del verano. Uno de los temas abordados fue la identificación de nodos críticos en todo el país y la posibilidad de resolver su criticidad. En ese sentido, se trabajó con las empresas de transporte y distribución y se resolvió incorporar nuevos transformadores que permitan la repotenciación de las estaciones transformadoras, lo que brindará soluciones efectivas a corto y largo plazo.

De acuerdo con un trabajo realizado por la Fundación Encuentro, que depende del Frente Renovador, el faltante de energía eléctrica durante el verano alcanzará 2.500 MW, muy por encima de los 1.000 MW que prevé el gobierno de Javier Milei. El trabajo planteó una serie de escenarios adjudicándole la mayor posibilidad de concretarse al siguiente: “Dada la oferta limitada de los países vecinos, la indisponibilidad de Atucha I y la duda que no ingrese la CN Néstor Kirchner (Atucha II) el 13 de diciembre de 2024, se calcula que la oferta máxima posible alcance los 28.151-28.751 MW y de allí que falten 2.500 MW para cubrir el pico de 30.700 MW que se espera”.

El informe elaborado por el massismo planteó que alcanzar una oferta de “31.771 MW sería un escenario realizable como está el sistema de transmisión hoy pero que no ocurrirá porque los países vecinos tendrán oferta limitada para exportar por probables sequías y altas temperaturas en sus países, a lo que se suma la indisponibilidad de Atucha I hasta 2027”. Asimismo, señaló que “este verano el Gasoducto Néstor Kirchner operará a la mitad de su capacidad disponible por dos motivos”.

Al respecto, precisaron que cuando se realizó la masiva instalación de parques eólicos y solares entre 2016 y 2019 mediante la monetización de contratos muy rentables no se previeron y realizaron las obras de transmisión (líneas eléctricas y estaciones transformadoras) lo que impide actualmente evacuar sin restricciones toda la potencia disponible del sistema a la vez.

El segundo punto es que el gobierno de La Libertad Avanza anuló la adjudicación de 3 000 MW térmicos a gas natural del Programa TERCONF adjudicados en noviembre 2023 de los cuales una parte hubiese ingresado durante este verano y el resto antes de junio de 2025. Esta potencia se iba a instalar directamente en los puntos críticos del sistema a los que por las restricciones comentadas del sistema de transmisión no se puede llegar actualmente con más energía.