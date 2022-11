El titular de Cgera afirmó que las propuestas de empresarios fueron “muy bien recibidas” por Massa

(Corrige apellido del presidente de la Cgera)

El presidente de la Confederación General Empresarial (Cgera), Marcelo Fernández, destacó hoy que las propuestas presentadas por la cámara empresaria en torno de las importaciones, capacitación de mano de obra y tasas de interés, fueron “muy bien recibidas” por el ministro de Economía, Sergio Massa, tras reunirse ayer con la entidad.

“Prácticamente las cuatro, cinco propuestas que llevamos fueron muy bien recibidas por él. Eran temas que interesan a su gestión y que pueden ayudar a mejorarla”, afirmó Fernández esta mañana en diálogo con Radio Continental.

El ministro se reunió anoche con un grupo de empresarios nucleados en la Cgera, a quienes les anticipó que se introducirán cambios en el decreto reglamentario para el blanqueo de divisas, uno de los reclamos por parte de los empresarios.

En concreto, según indicó Massa, se introducirán una serie de “incentivos impositivos” para las empresas que importen pagando con sus propios dólares.

El ministro les anticipó a los empresarios que en un decreto reglamentario del Presupuesto se va a plantear la eliminación de la doble imposición para aquellos que ingresen al sistema con sus dólares, y tengan la decisión de blanquearlos.

“En la reglamentación (del Presupuesto) le solicitamos que el empresario tenga un beneficio impositivo ya que va a hacer un esfuerzo y poner dólares propios para importar y darle más oxigeno al Banco Central”, explicó el titular de la Cgera.

De acuerdo con Fernández, Massa se comprometió a quitar el 20% extra de IVA que se paga al nacionalizar dólares, lo cual representaría un “desahogo importante”.

“Si alguien trae US$ 100.000, hubiera pagado US$ 21.000 en IVA y US$ 20.000 en IVA para nacionalizar”, mencionó como ejemplo.

Otro eje planteado por los empresarios fue la capacitación de los beneficiarios de planes sociales, ante la necesidad de contratar más mano de obra.

“Si hoy nosotros requerimos mano de obra capacitada fuera de la gente que tenemos empleada, no hay nadie capacitado en la calle. Estamos muy urgidos en empezar en formarlos”, señaló Fernández, y agregó: “Hace años que no estuvimos tomando gente, después de cuatro años de políticas, a nuestro juicio, desacertadas para la industria por el Gobierno anterior, y dos años de pandemia”.

Según el titular de Cgera, Massa se comprometió a “fomentar ayudas estatales para las empresas” que tomen personal, y afirmó que esto “fue muy bien recibido por el empresariado que estuvo ahí”.

Otro pedido fue el otorgamiento de tasas subsidiadas ya que, según Fernández, resulta “intomables” para las empresas los créditos con “tasas al 90% o al 100% anual”.

No obstante, señaló que la solución definitiva llegará con la baja de la inflación ya que esto permitirá una reducción de las tasas.

En ese sentido, afirmó que la baja de los precios “depende mucho de lo que hagan las empresas vinculadas con el sector alimenticio”.

“Si frenamos el aumento de la canasta básica, seguramente vamos a tener un dinero excedente de los trabajadores para comprar lo que hacemos el 95% de las empresas que estamos fuera de esa cadena alimenticia, con lo cual vamos atener una reactivación", afirmó el presidente de Cgera, y concluyó: "Esperemos que quienes formen precios entiendan de una vez por todas que el país lo hacemos entre todos”.

Con información de Télam