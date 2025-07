Miami-Dade County eases some of the lockdown measures put in place during the coronavirus disease outbreak

Las ofertas de empleo y la contratación en Estados Unidos disminuyeron en junio, en medio de fuertes descensos en el sector de los servicios de alojamiento y alimentación, lo que apunta a una mayor desaceleración de la actividad del mercado laboral. Las ofertas de empleo, un indicador de la demanda de mano de obra, cayeron en 275.000 a 7,437 millones el último día de junio, informó el martes la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo en su informe conocido como JOLTS. Los economistas encuestados por Reuters habían previsto 7,50 millones de puestos de trabajo sin cubrir. Las contrataciones cayeron en 261.000 a 5,204 millones en junio. La incertidumbre sobre dónde se asentarán finalmente los niveles arancelarios ha hecho que las empresas duden a la hora de aumentar la contratación. Esto se ha hecho patente en el elevado número de personas que cobran subsidios de desempleo. Las ofertas de empleo en los servicios de alojamiento y alimentación disminuyeron en 308.000, mientras que la contratación en el sector se redujo en 106.000 puestos. Este sector ha sido uno de los motores del crecimiento del empleo. Sin embargo, los empresarios no están despidiendo a gran escala tras las dificultades para encontrar trabajadores durante y después de la pandemia de COVID-19. Los despidos se redujeron en 7.000 hasta 1,604 millones el mes pasado. Una encuesta realizada por Reuters entre economistas prevé que el informe de empleo del viernes del Gobierno, muestre probablemente un aumento de las nóminas no agrícolas en 102.000 puestos de trabajo en julio, tras aumentar en 147.000 en junio. Se prevé que la tasa de desempleo aumente al 4,2% desde el 4,1% de junio. Los economistas esperan que la Reserva Federal mantenga su tasa de interés de referencia en el rango de 4,25%-4,50% después del final de una reunión de política monetaria de dos días el miércoles, a pesar de la presión del presidente Donald Trump para reducir los costos de endeudamiento. El banco central estadounidense recortó las tasas tres veces en 2024, la última vez en diciembre. Con información de Reuters