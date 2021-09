El gobierno aprueba financiamiento externo por US$ 650 millones para infraestructura

El Gobierno aprobó tres contratos de financiamiento, dos con la Corporación Andina de Fomento (CAF) por US$ 190 millones, uno con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) por US$ 347 millones, y otro con el Banco Europeo de Inversiones (BEI) por US$ 110 millones, para obras de infraestructura hídrica, ferroviaria y de transporte aéreo.

Lo hizo a través de cuatro decretos (648/2021, 649/2021, 650/2021 y 651/2021) publicados hoy en el Boletín Oficial.

El primero de ellos corresponde a un acuerdo entre el gobierno de la provincia de Buenos Aires y el BEI, que se comprometió a asistir financieramente en la ejecución del Proyecto de Apoyo a la Gestión Integral de la Cuenca del Río Salado por US$ 110 millones.

El objetivo del proyecto consiste en mejorar la protección contra inundaciones a través de obras de formación fluvial en la Cuenca del Río Salado.

Al respecto, el BEI propuso al gobierno nacional la suscripción de un contrato de garantía con la finalidad de que la Argentina afiance las obligaciones financieras que el gobierno bonaerense contraiga.

Por su parte, y atento a la necesidad de asegurar el pago de los compromisos emergentes, el Gobierno nacional propuso al Ejecutivo bonaerense la suscripción de un contrato de contragarantía, por medio del cual este último se obligue a la cancelación de los compromisos de pago asumidos en los plazos previstos.

Para el caso de no producirse la cancelación respectiva, el Gobierno bonaerense autorizará a efectuar las gestiones correspondientes para el débito automático de los fondos de la Cuenta de Coparticipación Federal de Impuestos.

El segundo decreto aprueba el contrato con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) para a asistir financieramente la ejecución del proyecto de Modernización del Transporte Ferroviario de Pasajeros en Buenos Aires Línea Mitre, por US$ 347 millones.

El tercero avala el acuerdo con la CAF para el financiamiento de la ejecución del proyecto Modernización del Sistema de Vigilancia de Tránsito Aéreo por US$ 40,41 millones.

El objetivo general de la iniciativa consiste en contribuir al fortalecimiento de la infraestructura, física y digital, de los sistemas de vigilancia del espacio aéreo argentino y del Sistema Nacional de Aeropuertos (SNA).

Por último, el tercer decreto aprueba el financiamiento también de la CAF para el Proyecto de Renovación del Ramal M – Tramo Tapiales – Marinos del Crucero General Belgrano, del Ferrocarril Belgrano Sur Fase II, en la provincia de Buenos Aires, por US$ 150 millones.

Con información de Télam