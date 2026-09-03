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Empleadas domésticas: el Gobierno definió nuevos aumentos hasta diciembre

Estableció subas escalonadas decrecientes retroactivas a agosto y para el último cuatrimestre del año. De cuánto es, mes por mes.

03 de septiembre, 2026 | 08.26
Empleadas domésticas

El Gobierno oficializó, este jueves, una nueva escala salarial para empleadas domésticas, con aumentos mensuales desde agosto hasta diciembre de 2026. El esquema comienza con una suba retroactiva del 1,9% en agosto y continúa con incrementos decrecientes hasta fin de año.

La medida fue establecida por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) mediante la Resolución 6/2026, publicada hoy en el Boletín Oficial. Los aumentos alcanzan a todas las categorías y rigen en todo el país.

El cronograma dispone una suba del 1,9% en agosto, calculada sobre los salarios mínimos de julio. Luego se aplicará un 1,8% en septiembre, sobre los valores de agosto; 1,7% en octubre; 1,6% en noviembre y otro 1,6% en diciembre.

Tomados únicamente esos incrementos porcentuales y de manera acumulativa, los salarios de diciembre quedarán aproximadamente 8,9% por encima de los valores de julio. Sin embargo, la recomposición del salario básico será mayor para parte de los trabajadores debido a otro componente incluido en el acuerdo.

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En ese sentido, la resolución también estableció una suma no remunerativa por única vez, a cobrar junto con los salarios de agosto, de acuerdo con la cantidad de horas trabajadas semanalmente: será de $20.000 para quienes trabajen 16 horas o más, de $11.500 para quienes cumplan entre 12 y menos de 16 horas y de $8.000 para quienes trabajen menos de 12 horas.

Ese adicional no desaparecerá completamente después de agosto. El acuerdo establece su incorporación progresiva al salario básico: un 25% en septiembre, un 50% en octubre y el 25% restante en noviembre. Por ese motivo, la evolución efectiva de los básicos durante esos meses no se limita exclusivamente a los porcentajes de aumento anunciados.

De cuánto son los aumentos para empleadas domésticas en 2026, mes a mes

Las subas en el salario de las trabajadoras de casas particulares oficializadas hoy son de:

  • Agosto: 1,9%
  • Septiembre: 1,8%
  • Octubre: 1,7%
  • Noviembre: 1,6%
  • Diciembre: 1,6%

Cuánto cobran las empleadas domésticas en septiembre

La escala de septiembre, que incluye el 1,8% de aumento este mes y el 1,9% de aumento retroactivo a agosto, quedó fijada de la siguiente manera:

  • Supervisor/a: $4.645,33 por hora con retiro y $5.049,58 sin retiro. Por mes: $579.493,14 con retiro y $640.641,55 sin retiro.
  • Personal para tareas específicas: $4.422,54 por hora con retiro y $4.809,80 sin retiro. Por mes: $541.402,49 y $597.854,36, respectivamente.
  • Caseros: $4.185,94 por hora y $529.261,78 mensuales.
  • Asistencia y cuidado de personas: $4.185,94 por hora con retiro y $4.641,90 sin retiro. Por mes: $529.261,78 y $584.936,09.
  • Personal para tareas generales: $3.914,64 por hora con retiro y $4.185,94 sin retiro. Por mes: $480.247,85 y $529.261,78.

Además, continúa vigente el adicional del 31% por zona desfavorable para quienes trabajen en La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego o en el partido bonaerense de Patagones.

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