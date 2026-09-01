Empleadas domésticas: cuánto aumenta por hora en septiembre 2026

Las empleadas domésticas tendrán un nuevo aumento salarial en septiembre de 2026, como parte del acuerdo alcanzado por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP), que estableció actualizaciones mensuales hasta diciembre.

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Para septiembre, la pauta contempla una suba del 1,8%, junto con la incorporación al salario básico del 25% de la suma no remunerativa abonada en agosto. De esta manera, vuelven a modificarse los valores mínimos que deben recibir las trabajadoras según su categoría y modalidad de contratación.

La actualización llega después del incremento del 1,9% correspondiente a agosto y forma parte de un esquema escalonado que continuará durante los próximos meses.

Empleadas domésticas: cuánto aumenta la hora en septiembre 2026

Con la nueva actualización, el valor mínimo por hora para las tareas generales, la categoría que concentra a buena parte de las trabajadoras del sector, queda en $3.800,93 con retiro y en $4.068,39 sin retiro. La escala completa para septiembre queda de la siguiente manera:

Supervisores: $4.518,67 por hora con retiro y $4.916,05 sin retiro.

$4.518,67 por hora con retiro y $4.916,05 sin retiro. Personal para tareas específicas: $4.299,27 con retiro y $4.679,93 sin retiro.

$4.299,27 con retiro y $4.679,93 sin retiro. Caseros: $4.068,39 por hora.

$4.068,39 por hora. Asistencia y cuidado de personas: $4.068,39 con retiro y $4.515,71 sin retiro.

$4.068,39 con retiro y $4.515,71 sin retiro. Personal para tareas generales: $3.800,93 con retiro y $4.068,39 sin retiro.

Estos montos representan los valores mínimos establecidos para cada categoría. El salario final puede ser mayor dependiendo de la antigüedad, la zona en la que se desarrollen las tareas y otros conceptos que correspondan a cada relación laboral.

Cuánto cobran por mes las empleadas domésticas en septiembre

Para quienes trabajan bajo modalidad mensual, la nueva escala también establece valores diferenciados según la categoría y si la prestación se realiza con o sin retiro. Los supervisores pasan a cobrar un mínimo de $563.692,98 mensuales con retiro y $623.701,23 sin retiro. Para el personal de tareas específicas, los pisos quedan en $526.312,55 y $581.711,84, respectivamente.

Los caseros tendrán un salario mensual mínimo de $514.398,21, mientras que quienes realizan asistencia y cuidado de personas cobrarán desde $514.398,21 con retiro y $569.034,43 sin retiro.

En el caso del personal para tareas generales, el salario mensual con retiro queda en torno a $466.298,18, mientras que sin retiro alcanza los $514.398,21.

Salarios por hora cuánto se paga

Cómo se aplica el aumento de septiembre

El acuerdo salarial estableció una serie de incrementos que se extenderán entre agosto y diciembre de 2026. El primer tramo fue de 1,9% en agosto, mientras que para septiembre corresponde un 1,8%.

Además, durante agosto se estableció una suma no remunerativa extraordinaria según la carga horaria: $20.000 para quienes trabajan 16 horas semanales o más, $11.500 para quienes cumplen entre 12 y menos de 16 horas y $8.000 para jornadas inferiores a 12 horas. Desde septiembre comienza la incorporación gradual de ese monto a los salarios básicos, con el ingreso del 25% de la suma no remunerativa.

Personal doméstico por hora

Qué adicionales cobran las empleadas domésticas

A los valores mínimos de la escala deben agregarse los adicionales que correspondan en cada caso. Entre ellos se encuentra la antigüedad, equivalente al 1% por cada año trabajado, calculada sobre el salario básico de la categoría.

También existe un adicional por zona desfavorable para las trabajadoras que prestan servicios en La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Por lo tanto, el valor establecido en la escala funciona como piso salarial: el monto efectivo que debe cobrar cada empleada doméstica puede ser superior según los adicionales y las características de su relación laboral.