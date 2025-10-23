Miguel Schiariti, presidente de la CICCRA: "Me enojé muchísimo cuando escuché las declaraciones de Brooke Rollins"

Miguel Schiariti, presidente de la CICCRA.

Miguel Schiariti, presidente de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA), habló en El Destape 1070 sobre la acusación que hizo la secretaria de Agricultura estadounidense, Brooke Rollins, sobre la presencia de aftosa en la carne argentina, que llevaría al país norteamericano a limitar la importación de carne argentina. "Me molesté muchísimo cuando la escuché", dijo el dirigente empresario, a lo que agregó que "o nos está faltando el respeto a nosotros o le está faltando el respeto a los propios productores norteamericanos".

El titular de la CICCRA intentó, a lo largo de la nota, encontrar una justificación a los dichos de la funcionaria del gobierno de Washington. "Hay dos alternativas para que haya dicho lo que dijo. O está queriendo calmar el enojo que tienen los productores ganaderos de los Estados Unidos o realmente nos está faltando el respeto. Yo me inclino más por lo primero", afirmó y agregó que "quizás quiso calmar los ánimos de los productores americanos y suavizar la cosa".

Schiariti insistió en el grado de ofensa que sintió por la declaración de la funcionaria. "Las declaraciones de la secretaria de Agricultura de los Estados Unidos son una falta de respeto realmente importante", dijo Schiariti y agregó que "no puede alguien que maneja el área agropecuaria de semejante país no saber si la Argentina, enorme productor de productos agropecuarios, está habilitado o no por el tema de la fiebra Aftosa", explicó el dirigente empresario.

"Me parece que no es un problema de ignorancia, sino de sentirse los dueños del mundo y opinar sin conocer y desvirtuar y desvalorizar, frente a los ojos del mundo, a un país de semejante producción agropecuaria y ganadera como es la Argentina", continuó Schiariti. "El país que compra carne argentina sabe la calidad que tiene", sostuvo.

Schiariti y la situación del país con la Aftosa: "Hace 18 años que no hay brotes de Aftosa en Argentina"

El titular de la CICCRA consideró que "es más político que otra cosa" el comentario de Rollins. "Argentina dejó de tener aftosa en 2002. Hace más de 18 años que no hay un solo brote de Aftosa en la Argentina. El secretario del área de EEUU no puede desconocer esto", continuó Schiariti.

Sobre la relación de los Estados Unidos con la Argentina, Schiariti opinó que "no es muy halagüeño el desempeño que viene haciendo Estados Unidos con nosotros". Opinó además que "es difícil adivinar qué va a pasar con el comportamiento que ha mantenido Trump desde que asumió", dado que "Trump hoy dice una cosa y mañana dice otra". "Trump tiene buena predisposición, pero es impredecible", sostuvo.

Sin embargo, sobre el final de la nota afirmó que "Estados Unidos no es un mercado muy importante para la carne Argentina", por lo que "si aumentan las exportaciones no afectaría el precio aquí en la Argentina".