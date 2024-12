Alerta por las tranferencias virtuales: cuales son los documentos necesarios para no tener problemas con ARCA, ex AFIP

Los documentos que te puede pedir ARCA para justificar fondos

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), recrudeció los controles sobre los usuarios y que ahora deberán estar atentos si no quieren ser sancionados por el organismo creado por el gobierno de Javier Milei.

Es así que la ex Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), puede solicitar cierta documentación si registra algún movimiento sospechosos entre las cuentas de las personas, sobre todo si no se condicen con los ingresos declarados.

ARCA pondrá la lupa en los usuarios sin ingresos declarados que hagan transferencias superiores a 400 mil pesos así cómo en las personas que tengan algún ingreso pero que realicen movimientos que superen los 700 mil pesos.

Al superar estos límites, la ex AFIP puede generar un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) y tras esto solicitar a los usuarios una serie de documentos que respalden las transferencias realizadas.

Cuáles son los documentos que pide el ARCA si detecta algún movimiento raro

Boletas de compra y venta.

Justificación de la venta de acciones o una empresa.

Recibos de sueldo o comprobantes de haberes jubilatorios.

Facturación de los últimos meses.

Constancia del monotributo.

Certificado de fondos emitido por un contador público

ARCA: cómo comprar Bitcoin y evitar el control de la ex AFIP

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el organismo de recaudación nacional que reemplazó a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), reforzó los controles sobre los movimientos de los usuarios, lo que trajo dolores de cabeza para muchos. Una de las nuevas regulaciones es sobre la compra de Bitcoin, la criptomoneda más popular en el mundo, pero hay una forma de adquirirla evitando el registro del gobierno de Javier Milei.

Debido al control del Estado, la mejor manera de comprar Bitcoin el trading P2P (peer-to-peer), es decir el "comercio entre pares", un intercambio entre usuarios sin ningún intermediario. La clave para este modelo de compra es operar en plataformas que sean confiables para, por un lado, no tener intromisiones de ARCA, pero sobre todo para no sufrir una estafa o robo cibernético que termine en terribles consecuencias.

Una plataforma para este intercambio entre usuarios es Binance P2P, que ofrece un lugar seguro para que compradores y vendedores en todo el mundo, ya sean inexpertos o experimentados, puedan realizar sus transacciones. Al tratarse de operaciones entre particulares, sin la intermediación de entidades financieras tradicionales, la plataforma no está obligada a reportar la transacción a ARCA y al no estar bajo la orbita del organismo nacional, no hay que abonar ningún impuesto.