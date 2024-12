Chau AFIP: qué datos pedirá ARCA para las transferencias con Mercado Pago

Los datos que pedirá ARCA para las transferencias con Mercado Pago

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el organismo de recaudación nacional que reemplazó a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), introdujo importantes cambios que buscan regular la actividad de los usuarios relacionadas a las transferencias entre cuentas bancarias y/o billeteras digitales.

Uno de las apps más usadas para manejar el dinero sin usar los billetes es Mercado Pago. En ese sentido, hay que prestar atención a no superar los montos establecidos para dichas acciones para no tener problemas con el organismo que acaba de perder a su titular.

ARCA en sus nuevas regulaciones dispuso el límite de 400 mil pesos para las transferencias con Mercado Pago, es decir que en caso de superarlo la entidad creada recientemente por el gobierno de Javier Milei podrá pedir que el usuario justifique los fondos.

Este organismo obtiene esta información porque todas las billeteras virtuales tienen la obligación de proporcionar los datos personales de los usuarios que realicen estas transacciones.

Entre los datos que pude pedir el gobierno para justificar los fondos por las transferencias realizadas están el tipo y número de cuenta, CVU, cantidad de integrantes e identificación de los involucrados en las cuentas mencionadas, recibos de sueldo, facturación de los últimos 6 meses, comprobantes de haberes jubilatorios, entre otros.

Cómo evitar que ARCA (ex AFIP) me cobre el nuevo impuesto por transferencia

Otro de los cambios que introdujo ARCA es una nueva disposición que busca un mayor control sobre las operaciones financieras y las declaraciones de ingresos, que pueden traer cómo consecuencia multas, impuestos y retenciones.

Es así cómo a partir de diciembre ARCA podrá retener un monto de las trasferencias que reciba un usuario si no cumple con ciertos requisitos. Esta cifra podría escalar al 5 por ciento de lo percibido por transacción. El organismo estatal cobrará impuestos sobre las transferencias a aquellos usuarios que no se encuentren registrados bajo un régimen de ARCA y/o no hayan presentado su declaración de ingresos a tiempo.

De esta manera la ex AFIP podrá cobrar hasta un 5 por de Ingresos Brutos a las personas que no cumplan estos requisitos. Es un monto superior en comparación con el porcentaje habitual que es menor al 1,5 por ciento.

Para evitar estos costos adicionales que puede cobrar ARCA, es necesario que las personas tomen medidas preventivas. La propia entidad recomienda consultar a una persona especializada para verificar el estado fiscal y regularizar la inscripción en los sistemas.

Este paso asegura que las transferencias no sean clasificadas como actividades no declaradas y el Estado no te retenga fondos de mas. Además el organismo aconseja notificar al banco con suficiente antelación si la transferencia de dinero no tiene fines comerciales ya que este procedimiento ayuda a que las entidades financieras clasifiquen correctamente las operaciones reduciendo el riesgo de penalizaciones.