ARCA: cómo acceder a la bonificación especial para monotributistas que da la ex AFIP

Cómo acceder al beneficio para monotributistas.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), entidad que creó el gobierno de Javier Milei para reemplazar a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), notificó que los monotributistas tendrán una bonificación exclusiva.

El organismo heredó todos los trámites de su predecesor incluyendo algunos beneficios. Es así que comunicó que continuará con la exención especial en diciembre y cuáles son los requisitos y pasos a seguir para acceder a ello.

ARCA comunicó la exención tributaria para aquellos propietarios que se registren como monotributistas y facturen los cobros del alquiler de sus inmuebles a los inquilinos.

Para poder acceder a este beneficio es necesario registrar el contrato en el Registro de Locaciones de Inmuebles (RELI) dentro de los 15 días posteriores a la firma del acuerdo.

También se necesita haberse inscripto en el régimen simplificado específicamente para realizar esta actividad, tener como máximo tres unidades de explotación o actividades económicas y no superar los ingresos mensuales de la categoría K de monotributo.

La ex AFIP explicó que también quienes adhieran a este beneficio podrán acceder a no pagar bienes personales por la vivienda en alquiler, no abonar los impuestos a débitos y créditos de todas las operaciones bancarias vinculadas con el alquiler y deducir del Impuesto a las Ganancias el 10 por ciento anual del costo anual total de alquiler.

ARCA, ex AFIP, obliga la discriminación del IVA en facturas y comprobantes

La nueva Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), ente creado por el gobierno de Javier Milei para reemplazar a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), introdujo algunos importantes cambios en materia impositiva y a partir del próximo año empieza a correr una nueva normativa.

Es así que el organismo nacional modificó la Resolución General 5614/2024, para que en las facturas y comprobantes que se emitan tengan discriminado el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Esto significa que a partir del 1 de enero del 2025 las empresas deberán comenzar a discriminar en sus facturas el IVA y otros impuestos nacionales indirectos, con el fin de ofrecer mayor claridad en los impuestos que los consumidores finales pagan por los productos y servicios adquiridos.

Según determinó ARCA a partir del primer día del próximo año, la obligación de discriminar el IVA y otros impuestos será de cumplimiento obligatorio para las grandes empresas, mientras que para el resto de los contribuyentes, se les concede un plazo adicional hasta el primero de abril de 2025 para adaptarse a la nueva normativa.