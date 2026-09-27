Duro golpe para el Gobierno: JP Morgan prevé una recesión tras la caída de la actividad económica

La caída del índice de actividad económica en casi un 3% mensual que reveló el INDEC el jueves pasado devino en un fuerte reajuste de las previsiones de crecimiento para el país por parte del banco de Wall Street JP Morgan. El banco estadounidense redujo las proyeccciones de crecimiento en 2026 del 2,7% al 1,5% y prevé que la economía atraviese una recesión durante el tercer trimestre.

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“Esperábamos un dato débil de actividad en julio, en línea con el contexto de debilidad que caracterizó al segundo trimestre. Sin embargo, la contracción informada superó ampliamente nuestra previsión de aproximadamente -1% mensual”, señaló JP Morgan en su último informe. El banco subrayó que Argentina registró su "peor desempeño" desde abril del 2020 -en plena pandemia de Covid-19- dado que el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) registró una caída de 1,4 por ciento en la comparación interanual y de 2,9 por ciento respecto de junio en la medición desestacionalizada. "Si se excluye el confinamiento de 2020, el shock financiero global de fines de 2008 y el período de estrés financiero de 2018-2019, ningún mes desde 2004 había registrado una caída mayor”, consideró JP Morgan.

El informe de JP Morgan proyecta una caída del 4% para el tercer trimestre de 2026, al calcular la variación trimestral anualizada y desestacionalizada. Al mismo tiempo, el banco mantuvo en 2,5% su expectativa de crecimiento para 2027, aunque señaló que la expansión estará marcada por fuertes diferencias entre los sectores de la economía.

Según el análisis de la entidad estadounidense, la actividad enfrenta obstáculos vinculados con la composición del crecimiento. La minería y la producción energética orientadas a la exportación aportan al nivel de producción, pero tienen un impacto más acotado sobre el movimiento de los mercados internos. Por ese motivo, el avance de esos sectores no se traduce necesariamente en una mejora equivalente del comercio mayorista y minorista.

El diagnóstico se suma a la dinámica que ya había mostrado la economía durante la primera mitad del año. Para JP Morgan, la sucesión de subas y bajas mensuales se profundizó en julio y elevó los riesgos de que la actividad continúe debilitándose en el corto plazo. Los primeros indicadores correspondientes a agosto tampoco muestran una recuperación generalizada. El banco estadounidense advirtió sobre la continuidad de las dificultades en la industria manufacturera y la construcción, dos sectores relevantes para la actividad doméstica.

Por el lado de la demanda, JP Morgan identificó dos factores que condicionaron el desempeño durante el año: una inflación mayor a la esperada durante el primer trimestre, que afectó el poder adquisitivo, y una desaceleración del crédito relacionada con el incremento de la morosidad.

El impacto del ajuste sobre la pobreza

El informe de JP Morgan también puso el foco sobre la evolución de la pobreza durante el primer semestre de 2026. Según el banco, casi un tercio de la población argentina se encontraba por debajo de ese umbral, lo que representa unos 9,7 millones de personas distribuidas en aproximadamente 2,5 millones de hogares.

Para la entidad, el deterioro estuvo relacionado principalmente con la diferencia entre el aumento del costo de vida y la evolución de los ingresos. La canasta utilizada para medir la pobreza aumentó 19,6% frente al último trimestre de 2025, mientras que el ingreso familiar per cápita avanzó 11,5%.