El dueño de Guaymallén dijo que por la crisis los alfajores reemplazan al almuerzo

El vicepresidente de la fábrica de alfajores Guaymallén, Hugo Basilotta, destacó el crecimiento de la demanda del producto y señaló que algunas personas los consumen para reemplazar el almuerzo. Al mismo tiempo, remarcó que ese fenómeno beneficia a la empresa, pero representa una señal preocupante sobre la situación social.

Basilotta sostuvo que en la Argentina se consumen actualmente entre 10 y 11 millones de alfajores por día, mientras que Guaymallén produce alrededor de 3 millones de unidades diarias. “Hoy los alfajores son el boom”, afirmó al referirse al crecimiento de la demanda y a la aparición de nuevas marcas y variedades.

El empresario explicó que la situación de su compañía tiene una particularidad frente a otras ramas de la industria: Guaymallén no compite directamente con productos importados. “No hay importación. Competimos entre nosotros”, señaló en una entrevista con El Destape Radio, al destacar que el producto se fabrica íntegramente en el país.

Pero detrás del aumento del consumo aparece un dato que Basilotta considera preocupante: el alfajor dejó de ser solamente una golosina para algunas familias y comenzó a ocupar un lugar dentro de la alimentación cotidiana.

El alfajor como reemplazo del almuerzo

El vicepresidente de Guaymallén reconoció que algunas personas recurren a sus productos para almorzar, una situación que vinculó con el contexto económico. Según explicó, el crecimiento de la demanda se sostiene incluso en un escenario en el que otros alimentos pierden participación en el consumo de los hogares.

En esa línea, sostuvo que el producto “es la golosina más nutritiva que hay” porque contiene huevo, harina, azúcar y cacao, aunque inmediatamente aclaró que “no es una comida”. También reconoció que sería “triste para el país” que se transforme en el almuerzo o la cena de la mayoría.

La advertencia se suma a una preocupación que el empresario expresó en otras oportunidades: que el crecimiento de las ventas de un producto de bajo precio puede estar relacionado con la pérdida de poder adquisitivo de los consumidores.

Quién es Hugo Basilotta, el empresario detrás de Guaymallén

Hugo Basilotta es el vicepresidente de Guaymallén y uno de los principales referentes públicos de la tradicional empresa familiar de alfajores. Llegó a la compañía en su juventud y comenzó trabajando directamente en la fábrica antes de asumir responsabilidades de conducción.

Con el paso de los años, además de convertirse en una de las caras visibles de la marca, construyó un particular perfil público en redes sociales. Allí popularizó el personaje de “Hugo Caviar”, vinculado a sus videos sobre alfajores, productos premium y situaciones relacionadas con la fábrica. Esa exposición convirtió al empresario en una figura reconocible más allá del mundo de los negocios.