En lo que va del año, el Banco Central acumuló compras netas por más de US$ 5.500 millones

La brecha se mantiene elevada por la presión especulativa. Esto, sumado a fake news, perjudicó al tipo de cambio en las últimas jornadas.

El Banco Central pudo mantener su posición compradora en el mercado de cambios en lo que va del año. Acumula compras netas por más de US$ 5.500 millones. La brecha se mantiene elevada por la presión especulativa, lo que sumado a fake news desestabilizadoras perjudicó al tipo de cambio en las últimas jornadas. No obstante, el dólar blue cerró por debajo de los $ 200 el lunes.

Desde el 1 de julio, la autoridad monetaria registró 51 ruedas de compras netas, de acuerdo al Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda. Los días hábiles con ventas netas de divisas registraron 36 jornadas, mientras que en solo 15 se computó saldo neutro.

En septiembre, el mes posterior a las PASO, el BCRA computó ventas por US$ 657 millones. “Este año tuvimos resultados muy positivos de exportación, pero también estuvo muy determinado por algunos elementos de la oposición tratando de insuflar temor en la cercanía de las elecciones y la dinámica de las noticias falsas”, analizó el economista Sergio Chouza a El Destape.

El Central precisa hacerse de divisas para armonizar la macroeconomía en un escenario complejo a causa de la crisis económica heredada y que se profundizó por la pandemia, además de para hacer frente a los compromisos de deuda con organismos internacionales. Por esto la UNDAV plantea que “resulta fundamental el fortalecimiento del patrimonio de la autoridad monetaria a fin de preservar el valor del tipo de cambio”.

Entre diciembre del año pasado y agosto de 2021, las reservas internacionales presentaron saldos mensuales positivos. Por el contrario, en septiembre, octubre y noviembre computaron salidas de divisas. Al 26 de noviembre, el saldo negativo alcanzó los US$ 635 millones.

Las reservas internacionales, por su lado, alcanzaron los US$ 42.182 millones. Esto luego de que el 23 de agosto, el país recibió US$ 4.334 millones del FMI en concepto de DEG (Derechos Especiales de Giro).

“En el cierre de noviembre, las brechas cambiaras mostraron un comportamiento alcista debido a la incertidumbre generada por el resultado adverso de las elecciones legislativas”, analizó el reporte cambiario. A noviembre, la distancia entre el MEP y el CCL con respecto al oficial mayorista se ubicaron en 98,9% y 112,2% respectivamente. A su vez, la diferencia con el blue alcanzó el 99,6%. Recién el lunes el informal se redujo a $ 199.

Desde enero, las depreciaciones mensuales del dólar oficial mayorista muestran una marcada desaceleración. Por ello, en noviembre la divisa norteamericana se depreció un 1,1% con respecto al mes anterior.

Los depósitos en dólares

En octubre, el total de los depósitos en dólares ascendió a US$ 19.038 millones, precisó el reporte en base a las cifras oficiales del Central. Los del sector privado puntualmente alcanzaron los US$ 16.273 millones.

La UNDAV destacó tres momentos para esto. El primero consistió en la fuerte presión sobre el mercado entre septiembre y octubre de 2020, con una salida total de depósitos del sector privado (a fin de cada mes) por US$ 2.506 millones. El segundo, con la sólida recuperación de diciembre del año pasado por US$ 1.259 millones. Por último, desde febrero hasta octubre, observó un periodo de estabilidad con un crecimiento de depósitos del sector privado por U$S 492 millones.

"El nivel de depósitos en dólares está en un nivel relativamente bajo con lo que es el potencial de la economía argentina. El gran momento en que cayeron fue en 2019, cuando se desplomaron 40% a sólo US$ 18.000 millones cuando Mauricio Macri dijo que íbamos a Venezuela. Allí muchos minoristas atemorizados salieron del sistema formal y guardaron su dinero en una caja de seguridad, el colchón o lo sacaron del país. Un derrumbe así no había pasado desde el inicio del siglo", explicó Chouza. A partir de ese momento, las mermas han sido a una muy menor velocidad.

"Uno tiende a pensar que cuando resolvamos la situación con el FMI y la economía consolide un crecimiento mucho más estable, de a poco volverán a repuntar los depósitos en dólares".