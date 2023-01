El Banco Central compró US$ 200 millones y sigue sumando reservas

La autoridad monetaria cerró la semana cerró con compras por 219 millones de dólares y mantiene el ritmo de recuperación de reservas.

El Banco Central finalizó la jornada con compras por US$ 200 millones, el monto más importante del año. De esta forma, la semana cerró con compras por 219 millones de dólares y la autoridad monetaria mantiene el ritmo de recuperación de reservas.

La semana pasada, el Central sumó US$ 61 millones y, con el resultado de hoy, alcanzó dieciocho jornadas consecutivas sin ventas en el segmento donde operan bancos y grandes empresas. Así, anota un saldo positivo en lo que va de enero de US$ 280 millones. Los resultados de este viernes se explican por el ingreso de préstamos destinados a inversiones en infraestructura explican el monto de las compras oficiales.

Tras el pago a bonistas por US$ 1.000 millones concretado el lunes pasado y el giro de US$ 1.282 millones al Fondo, el Gobierno en las dos semanas siguientes deberá desembolsar otros US$ 1.315 millones, a los que se suma un vencimiento con otros organismos bilaterales y multilaterales por US$ 327 millones. De esa forma, la cuenta total al 30 de enero llegará a los U$S 3.945 millones.

Mercado cambiario

Sobre el final de la semana, el dólar blue anotó una suba de siete pesos y cerró a $ 369. La brecha entre el tipo de cambio oficial y el ilegal que se transa en cuevas clandestinas se ubica en torno al 110% promedio.

Por su parte, el dólar oficial minorista se vendió a $ 188,53 promedio, con una suba de 36 centavos respecto de ayer. Siguiendo la misma curva, el dólar denominado ahorro se comercializó a $ 311,07. Según fuentes del mercado, el volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 257,313 millones, en futuros MAE se hicieron US$ 98 millones y en el Rofex US$ 665 millones.

En tanto, en el mercado bursátil el dólar contado con liquidación avanzó 0,1% a $ 347,15 por unidad, y el dólar MEP cayó 0,2% a $ 341,59. Además, en el segmento mayorista la divisa estadounidense se ubicó en $ 181,35, con un aumento de 38 centavos en relación con el último cierre.

En la semana finalizada hoy el tipo de cambio mayorista subió $ 2,02, contra $ 2,09 de aumento registrado en la semana anterior. Con el cierre de la primera quincena de enero el tipo de cambio mayorista acumuló una suba del 2,32%