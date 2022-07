Dólar blue hoy: a cuánto cotiza tras las nuevas medidas este jueves 14 de julio

La AFIP impuso cambios en el dólar turista. El paralelo mantiene una fuerte suba registrada el miércoles.

El dólar blue mantiene la suba de 15 pesos registrada el miércoles y se vende este jueves 14 de julio a $ 283, logrando un nuevo récord histórico. Actualmente, la brecha entre el valor del tipo de cambio ilegal y el oficial se ubica en alrededor del 110% aproximadamente y se acerca a los registros más altos, cuando en octubre de 2020 llegó al 150%.

Según apuntaron fuentes del mercado, el volumen operado en el segmento de contado fue de U$S 264,259 millones, en futuros MAE U$S 57 millones y en el Rofex U$S 428 millones. En otra jornada con demanda para el pago de energía en el orden de los U$S 100 millones, el Banco Central terminó su actividad con compras por apenas U$S 3 millones.

Por su parte, el dólar MEP o "Bolsa" desciende a $ 277,65, sin tener en cuenta las comisiones del agente. Por otra parte, el dólar que surge de la operatoria de contado con liquidación disminuye a $ 289,39, sin tener en cuenta las comisiones de las sociedades de la bolsa.

Sin los impuestos correspondientes, el dólar oficial escala a $ 129,13 para la compra y en un promedio de $ 135 para la venta en el Banco Nación, que ofrece una de las cotizaciones más bajas del mercado. El dólar ahorro o solidario, que surge al sumarle al oficial un 30% del impuesto solidario y un 35% de retención de ganancias, se comercializó a $ 222,75. El dólar turista, con un recargo del 75% (30% de PAIS y 45% de Ganancias) asciende a $236,25.

El Riesgo País, índice del JP Morgan que calcula la situación crediticia y financiera de una país, se ubica en la Argentina en los 2733 puntos.

Dólar turista: AFIP subió a 45% la retención que se cobra por consumos en el exterior

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) anunció una suba del 10% de la percepción a cuenta de los impuestos a las Ganancias y sobre los Bienes Personales para operaciones destinadas al consumo de dólares para viajes y gastos en el exterior, cuya alícuota pasará del 35% al 45%. La medida afecta al dólar turista (pasará de $ 223 a $236,25) y entrará en vigencia desde el 14 de julio. Desde el Gobierno aseguran que busca "robustecer el frente fiscal", como solicitó la ministra de Economía, Silvina Batakis.

Esta actualización dictaminada por el organismo que comanda Mercedes Marcó Del Pont "alcanza al consumo de divisas para viajes y gastos en el exterior". Este cambio "forma parte de las distintas medidas tomadas por el Gobierno destinadas a garantizar el equilibrio fiscal", explicaron desde el organismo y se produce "a partir de la manifestación de capacidad contributiva de distintos sectores económicos". Sin embargo, se especificó que esta normativa excluye a las compras de moneda extranjera para atesoramiento, las cuales continuarán en 35%.

Qué pasó en los mercados financieros este miércoles

El índice S&P Merval retrocedió 0,75% y se ubicó en 103.630,46 unidades pasada la media rueda en el mercado porteño, mientras las acciones de empresas argentinas en Wall Street bajaron hasta 3,4%. En el panel líder de la bolsa porteña, los papeles de BYMA y Central Puerto anotaron caídas de 3,97% y 2,52%, en ese orden.

En tanto, los ADRs de empresas argentinas en Wall Street marcaron mayoría de descensos, en una jornada en la que Transportadora Gas del Sur lideró ese lote con una baja de 3,4%. En el segmento de renta fija, los bonos en dólares registraron incrementos de hasta 2,2%, mientras que los títulos en pesos operaron con alzas de hasta 4,4%. Así, el riesgo país marcó un aumento de 1,6% hasta los 2.772 puntos básicos.