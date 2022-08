Dólar blue hoy: a cuánto cotiza este miércoles 3 de agosto y el riesgo país

El martes, la divisa en el mercado paralelo cortó la tendencia a la baja y subió 10 pesos. Qué pasa con las demás monedas.

Luego de subir 10 pesos el martes y de cortar una tendencia a la baja de cuatro días, el dólar blue cotiza este miércoles 3 de agosto a $ 291. De esta manera, la brecha entre el tipo de cambio oficial y el ilegal que se vende en cuevas se ubica en el 125% promedio.

La cotización del dólar oficial abre en $139,39, mientras que los dólares bursátiles -contado con liquidación y MEP- marcan tendencia dispar. En el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) baja a $ 278,74; mientras que el MEP avanza a $ 281,641.

En el segmento mayorista, la cotización de la divisa estadounidense se ubica en un promedio de $132,20. El dólar solidario, con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto PAÍS- y el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de 35% sobre la compra de divisas, $229,46.

En tanto, el dólar turista o tarjeta -y que cuenta con una alícuota del 45%- se ubicó en $243,77. En tanto que el riesgo país -índice calculado por el JP Morgan para evaluar el nivel crediticio y financiero de un país- aumentaba 1,3% hasta los 2.426 puntos básicos.

Qué pasó en los mercados el martes y cómo operó el Banco Central

Según fuentes del mercado, el volumen operado en el segmento de contado fue de U$S 446,302 millones, en futuros MAE U$S 53,24 millones y en el Rofex U$S 433 millones. El Banco Central terminó su actividad con ventas por unos U$S 170 millones para atender la demanda de divisas.

La demanda para el pago de energía y combustible estuvo en el orden de los U$S 70 millones, según indicaron fuentes del mercado. En los dos primeros días de agosto, la autoridad monetaria que conduce Miguel Pesce registró ventas por casi U$S 300 millones, un nivel similar al de los primeros días de julio pasado.

El índice S&P Merval subía 1,61% y se ubicaba en 119.486,91 unidades pasada la media rueda en el mercado porteño, mientras que las acciones de empresas argentinas en Wall Street avanzaban hasta 5,2%. Los papeles de Edenor e YPF anotaban alzas de 7% y 4,1%, en ese orden, en el panel líder de la bolsa porteña.

En tanto, los ADRs de empresas argentinas en la Bolsa de Nueva York marcaban mayoría de ganancias, en una jornada en la que Edenor lideraba ese lote con un incremento de 5,2%.

En el segmento de renta fija, los bonos en dólares cotizaban con bajas de hasta 5%, mientras que los títulos en pesos operaban con alzas de hasta 0,8%.