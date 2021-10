Dólar blue hoy: a cuánto cotiza este martes 12 de octubre

La divisa estadounidense cerró sin cambios significativos en el mercado paralelo en la última jornada hábil.

Tras las operaciones de la semana pasada, el dólar blue no tiene cambios significativos y se vende en los $ 186, al subir 50 centavos. De todos modos, sigue siendo la divisa más cara en el mercado cambiario. Actualmente, la brecha entre el billete libre y el oficial ($104,25) supera el 80%, lejos del techo de 150% que se llegó a observar a mediados de octubre.

El volumen operado en el segmento de contado durante la última rueda fue de U$S 343,232 millones, en futuros MAE U$S 26 millones y en Rofex U$S 546 millones.

Por su parte, el dólar financiero operó al alza tras las restricciones que reforzó el BCRA. El MEP o “Bolsa” gana 1,3% hasta los $ 178,58. Mientras tanto, el Contado Con Liqui (CCL) escala 0,1% hasta los $ 176,57.

Por último, el dólar oficial no registra cambios significativos y se vende en los $104,25. Lo mismo ocurre con el dólar solidario, que se posiciona en los $172,01, al incorporar el 65% de impuestos.

Nuevas medidas del BCRA

El Banco Central (BCRA) y la Comisión Nacional de Valores (CNV) establecieron el martes, tras el cierre del mercado, dos medidas que endurecen el cepo a la operatoria de dólares financieros y limitan el pago anticipado de importaciones durante un mes a fin de limitar el drenaje de divisas del Central, acentuado por la especulación con la dolarización electoral.