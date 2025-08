Cavallo le apuntó al Gobierno por la suba del dólar y criticó la política cambiaria

Luego de haber cerrado un julio turbulento para el dólar oficial, el exministro de Economía Domingo Cavallo analizó los cambios en el mercado cambiario, criticó las decisiones del Gobierno y le dejó un consejo al presidente Javier Milei para "alcanzar la estabilidad cambiaria y el crecimiento sostenido".

En su blog personal, Cavallo sostuvo que su pronóstico sobre los efectos de una salida temprana del cepo no se cumplió por completo. Y puntualizó: "Acerté sobre que habría un salto cambiario que no necesariamente provocaría aceleración inflacionaria, es decir que no habría traspaso a precios (pass through) significativo. Pero no acerté respecto a que podría significar la consolidación de la estabilidad y el crecimiento, porque ello no parece estar ocurriendo".

Cuál es el problema que más le preocupa a Domingo Cavallo

Para Cavallo, uno de los principales problemas es que el riesgo país no bajó lo suficiente, y que los intereses que el Tesoro debe pagar para renovar su deuda en pesos subieron de forma considerable en términos reales. Y agregó: "Tampoco se observa un mejoramiento del saldo de la cuenta corriente de la balanza de pagos, que sigue siendo negativa y no alcanza a ser compensada por la entrada neta de capitales".

Según su visión, esto pasó porque "aún no se ha eliminado todo el cepo" y también porque "no hay suficiente confianza para las empresas". En ese sentido, remarcó: "Esto importa porque las empresas y entidades financieras, son las que pueden movilizar grandes cantidades de capitales y son muy sensibles al riesgo de quedar atrapados sin salida cuando tienen que decidir si traen dólares al país".

Al mismo tiempo, Cavallo atribuyó la reciente volatilidad del tipo de cambio, en parte, a la falta de previsibilidad en la política monetaria y cambiaria. Para el exministro es fundamental fijar un marco de reglas claras que le permitan a los agentes económicos anticiparse al comportamiento del Gobierno. La falta de claridad, advirtió, genera incertidumbre y se percibe como una administración discrecional de las herramientas monetarias, algo que está "directamente" vinculado con la inestabilidad de las últimas semanas.

"Algunas de las decisiones son difíciles de entender y explicar. Desde la introducción del concepto de base monetaria ampliada y dolarización endógena, la eliminación de los pases y el reemplazo de las LELICs por las LEFIs para sacar los intereses de las cuentas del Banco Central y pasarlos al Tesoro. Y finalmente pagar integralmente las LEFIs con emisión del Banco Central. Esta falta de claridad sobre los instrumentos y los tiempos se percibe como discreción en el manejo monetario y seguramente ha contribuido a la volatilidad monetaria y cambiaria", reflexionó.