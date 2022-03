Álvarez Agis: "Lo más irresponsable y dañino es tener dólar barato"

El ex viceministro de Economía alertó que sin un acuerdo a Argentina se le cerraban los mercados y dijo que no se podrá cumplir el entendimiento por las tarifas.

El titular de la Consultora PxQ y ex viceministro de Economía, Emanuel Álvarez Agis, alertó que el dólar barato es una forma dañina de política monetaria y adelantó que por la suba de la energía no se podrá cumplir con la reducción de subsidios al gas y la electricidad firmado con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En una entrevista con El Destape Radio, sostuvo que no acordar con el FMI significaría aislarse de la comunidad financiera internacional.

"En la política monetaria hay cosas que deberíamos charlarlas en detalle. La política más irresponsable y más dañina que puede tomar un Gobierno es el dólar barato. Para tenerlo, en su momento se vendieron los activos más importantes del país, como se hizo en su momento con YPF. En 2011 hubo dólar barato y se frenó con restricciones y en 2017 fue peor porque el macrismo tomó deuda para financiar el dólar barato”, explicó el ex funcionario.

“El Fondo está diciendo que no se mantenga el dólar barato. El dólar barato genera una falsa sensación de bienestar”, agregó. Además señaló que “las tasas de interés altas son dañinas porque promueven la timba”.

Acerca de la aprobación en la Cámara de Diputados del acuerdo con el FMI, Agis opinó que era la única alternativa del gobierno. "El camino de no pagarle al Fondo es un camino de excluirse de la comunidad financiera internacional. Esa comunidad es la que te presta plata para hacer un gasoducto, para hacer las grandes obras privadas", sostuvo.

En diálogo con Navarro 2023, el economista explicó que “no pagarle al Fondo es más grave que no pagarle a un banco. Si no se paga, uno queda viviendo de contado. Y vivir de contado es muy complejo”.

“El acuerdo no se paga para crecer y para bajar la inflación y la pobreza. El Fondo está creado para reemplazar la regulación del patrón oro. El Fondo está para garantizar el pago de deuda”, señaló Agis.

“Hay que premiar al que ahorra en pesos. La gente normal sabe hacer dos cosas con la plata…comprar dólares o ponerlas en un plazo fijo. No hace falta ser economista para ver que la tasa de los plazos fijos no le ganan a la inflación”, añadió el economista.

Reducción de subsidios

El economista alertó que por la suba de la energía no se podrá cumplir con el FMI en el acuerdo referido a la reducción progresiva de los subsidios al gas y la electricidad. “La mejor alternativa era firmar un acuerdo con el Fondo. Nosotros vamos a incumplir la parte del acuerdo que refiere a subsidios. Pero no por culpa de Argentina y el Fondo lo sabe. Cuando se firmó el acuerdo el Gas importado valía 15 dólares y ahora vale 100”, señaló.

“El Fondo tiene que entender que hay una guerra y el costo de esa guerra no lo puede pagar la población de la Argentina. La Guerra no es culpa de Alberto Fernández; la Guerra es de Rusia. Los shocks negativos no pueden trasladársele a la población”, añadió.