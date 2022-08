Dólar blue hoy: a cuánto cotiza este sábado 27 de agosto

Sobre el final de la semana para el mercado cambiario, el dólar blue bajó un peso. Cuál es su valor actualmente y la brecha con el oficial.

Sobre el final de la semana para el mercado cambiario, el dólar blue bajó un peso y cerró a $ 291 para la venta y $288 para la compra. Por su parte, el dólar oficial cotizó a $ 144,64 para la venta, con una suba de seis centavos respecto de ayer. Siguiendo la misma curva, el dólar denominado solidario se comercializó a $ 238,66.

De esta manera, la brecha cambiaria entre el tipo de cambio oficial y el ilegal que se transa en las cuevas clandestinas se ubica en el 110%.

En tanto, en el mercado bursátil el dólar contado con liquidación cedió 2% hasta $ 289,91 por unidad, y el dólar MEP disminuyó 1% y se transó a $ 285,15.

Según fuentes del mercado, el volumen operado en el segmento de contado fue de U$S 294,783 millones, en futuros MAE U$S 165,140 millones y en el Rofex U$S 1.063 millones. El Banco Central terminó la última rueda de la semana con un saldo comprador de U$S 1 millón. En esta semana acumuló compras por algo más de U$S 160 millones y lleva dos semanas y media con saldo a favor por su intervención.

Banco Central: en julio se registró la caída de reservas más alta del año

En julio, la cuenta corriente del balance cambiario del Banco Central registró el mayor déficit mensual en lo que va del año, por una pérdida de U$S 1.302 millones. Hubo una fuerte incidencia por la demanda energética y pagos al FMI. Además, el déficit vía turístico sigue en niveles preocupantes y se profundiza la sangría de dólares.

Se concentraron pagos al Fondo (U$S 1.961 millones) y otros organismos financieros internacionales, mientras que se cancelaron mayores intereses y de capital de títulos en moneda extranjera. De acuerdo al informe del Banco Central (BCRA) “Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario”, los exportadores liquidaron U$S 7.240 millones y los pagos por importaciones sumaron U$S 6.550 millones. El superávit fue de apenas U$S 689 millones, un 53% menos que un año atrás.