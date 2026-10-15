Discapacidad: aumentan las prestaciones de octubre, pero se mantiene el atraso

El Gobierno de Javier Milei oficializó un aumento del 1,9% en los aranceles de las prestaciones destinadas a personas con discapacidad para octubre de 2026. La actualización se corresponde con la inflación de septiembre y alcanza a todos los servicios incluidos en el nomenclador nacional, sin distinciones por tipo de prestación. Aún así, sigue el atraso por la falta de aumentos en los años previos.

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La medida fue establecida mediante la Resolución 1/2026 del Ministerio de Salud, publicada este jueves en el Boletín Oficial, en el marco de la Ley de Emergencia en Discapacidad sancionada en septiembre de 2025.

El incremento se aplica sobre los valores que habían sido fijados en septiembre, cuando el Gobierno dispuso una actualización del 1,7%, equivalente a la inflación de agosto. De esta manera, los aranceles acumulan una suba del 3,63% entre septiembre y octubre, como resultado de las dos actualizaciones consecutivas.

La resolución establece que el aumento de octubre será uniforme para todas las prestaciones contempladas en el Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad, creado por la Ley 24.901.

Este sistema regula los servicios de atención y asistencia destinados a personas con discapacidad, cuyos valores de referencia están determinados por el nomenclador nacional. Entre ellos se encuentran prestaciones de rehabilitación, atención terapéutica, educación especial y otros servicios de apoyo.

Además, el Gobierno ratificó la continuidad de un adicional del 20% sobre los aranceles básicos para las prestaciones brindadas en las provincias de la Patagonia, en concepto de zona desfavorable.

Pese a el aumento mensual, el colectivo de personas con discapacidad denuncia que el Gobierno no aplica plenamente la ley, ya que sigue sin aplicar las actualizaciones correspondientes a todo 2024 y todo 2025.

El Foro de Discapacidad cuestionó a Milei en la previa de la marcha de este jueves

En la previa de la marcha al Congreso de la Nación por el tratamiento de la prórroga de la emergencia, el Foro Permanente de Discapacidad cruzó al presidente Javier Milei por sus mensajes contra el sector en las redes sociales. "Las causas nobles se defienden con derechos y no con discursos", le marcaron en un comunicado.

El Foro se hizo eco de un tuit en el que el jefe de Estado aseguró que "el socialismo" se "apropia de causas nobles", entre las que mencionó a "los discapacitados", "los jubilados" y "la universidad pública".

Ante ese mensaje, la organización comenzó su descargo: "Nos atrevemos a hacerle algunas consideraciones porque una de esas causas a las que usted se refiere son las personas con discapacidad. En primer lugar, esta temática no ha sido una prioridad para el socialismo. En nuestro país, como en tantos otros, han sido las familias de las personas con discapacidad quienes impulsaron principalmente la promoción de sus derechos, ante la ausencia de movimientos que asumieran esta causa. Ha costado mucho lograr que la discapacidad se incorporara a las propuestas de los distintos partidos políticos. Por lo tanto, desconocemos en qué datos de la realidad se basa para sostener esta afirmación".

En un segundo punto, el Foro remarcó que "diputados socialistas, al igual que muchos de otros partidos, defienden que no disminuya la inversión destinada a este sector de la sociedad".

Por último, convocaron a marchar este jueves para que los diputados escuchen la voz de los afectados por el ajuste del Gobierno. La cita es a las 10.30, frente al Congreso de la Nación.